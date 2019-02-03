150 уничтоженных и раненых: офицер ВСУ назвал потери боевиков за январь-2019
Оккупанты «помогали» украинским военным - нарушали меры безопасности, устраивали ДТП, суициды, убийства по неосторожности
В январе 2019 года украинские военные из состава частей операции Объединенных сил нанесли оккупантам на Донбассе значительный урон.
Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.
По его словам, за месяц в подразделениях российско-оккупационных войск были ликвидированы порядка 75 боевиков и около 59 наемников получили ранения различной степени тяжести.
Небоевые потери составили семь оккупантов (нарушение мер безопасности, ДТП, суицида, убийство по неосторожности) и девять получили ранения.
Офицер ВСУ заметил, что цифры могут отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков и российскими военными потерь.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал о "математике" в "Л/ДНР": пьяные огнестрелы считают как ранения, а суициды – как боевые потери. В связи с существенным увеличением числа огнестрельных ранений среди военнослужащих 1-го и 2-го "армейских корпусов" вследствие употребления ими алкогольных и наркотических веществ, а также значительного роста количества суицида, российским оккупационным командованием для сокрытия реальной ситуации в подчиненных частях и подразделениях принято решение классифицировать такие случаи как "боевые потери".
Также мы сообщали, что потери боевиков за декабрь 2018 года составили 180 человек убитыми и ранеными. Из этого числа небоевые потери составили девять оккупантов (нарушение мер безопасности, ДТП, смерть в результате суицида, убийство по неосторожности) и семеро получили ранения.
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