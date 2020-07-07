Українська
$ 27,13
30,72
  1. Последние новости Украины

18 +: ARTWINERY презентовала новые выдержанные игристые вина

7 июля, 15:05

PR

Прежде чем попасть к потребителю, новинка выдерживалась 18 месяцев

Компания ARTWINERY, лидер в производстве выдержанных игристых вин в Украине, расширила свою премиальную линейку тремя новинками. Теперь в арсенале ARTWINE, кроме игристого с выдержкой в бутылках от 36 месяцев, появилось вино моложе. Восемнадцатимесячное игристое представлено тремя самыми популярными вкусами: белое брют (не содержит сахара), брют розе и белое полусладкое.

Реклама

"Расширение премиальной линейки выдержанных игристых более молодым вином – это, в первую очередь, забота о нашем потребителе. Мы хотим, чтобы каждый украинец, невзирая на падение покупательской способности, все равно мог позволить себе качественный натуральный продукт по приемлемой цене", – прокомментировал Игорь Толкачев, генеральный директор ARTWINERY.

"ARTWINE 18 – легкое освежающее игристое, оно отличается яркими фруктовыми и цветочными оттенками в аромате и изысканным сбалансированным вкусом. В бутылке оно выдерживалось вполовину меньше своего старшего брата, а значит, более игристое и придется по вкусу тем, кто так любит игру в бокале. Оно прекрасно сочетается с легкими блюдами, десертами и фруктами", – добавил он.

В тренде
Украина открывает границу с Россией и Беларусью: где можно проехать
Реклама

В компании уверены, что ARTWINE 18 имеет все шансы составить конкуренцию зарубежным игристым винам, созданным классическим методом Шампануа. Насыщенный аромат, оригинальный вкус, стильный дизайн игристого делают его отличным аперитивом, который поможет создать особенную праздничную атмосферу каждый день.

Дополнительно. ARTWINERY – крупнейший производитель игристых вин в Европе. Все производство расположено на глубине более 72-х метров под землей в украинском городе Бахмут. Рекордная площадь винных хранилищ достигает более 25 гектаров. Все вина выдерживаются в бутылках по старинному классическому французскому методу Шампенуа.

Чрезмерное употребление алкоголя может навредить вашему здоровью

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вино игристое вино ARTWINERY

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Путина отреагировали на заявления о
У Путина отреагировали на заявления о "скором присоединении" Донбасса к РоссииПолитика
Боевики
Боевики "накрыли" ВСУ минометным огнем, у военных потериДонбасс
Резников: Россия готова идти на компромиссы по Донбассу
Резников: Россия готова идти на компромиссы по ДонбассуПолитика
Украинцы не смогут без посредника сдать или продать недвижимость: что готовят депутаты
Украинцы не смогут без посредника сдать или продать недвижимость: что готовят депутатыНедвижимость
Украинцам прогнозируют массовую безработицу из-за коронавируса
Украинцам прогнозируют массовую безработицу из-за коронавирусаЭкономика
ВСУ хорошо
ВСУ хорошо "покрошили" боевиков и их технику: потери оккупантов за неделюДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять