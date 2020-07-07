18 +: ARTWINERY презентовала новые выдержанные игристые вина

Компания ARTWINERY, лидер в производстве выдержанных игристых вин в Украине, расширила свою премиальную линейку тремя новинками. Теперь в арсенале ARTWINE, кроме игристого с выдержкой в бутылках от 36 месяцев, появилось вино моложе. Восемнадцатимесячное игристое представлено тремя самыми популярными вкусами: белое брют (не содержит сахара), брют розе и белое полусладкое.

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"Расширение премиальной линейки выдержанных игристых более молодым вином – это, в первую очередь, забота о нашем потребителе. Мы хотим, чтобы каждый украинец, невзирая на падение покупательской способности, все равно мог позволить себе качественный натуральный продукт по приемлемой цене", – прокомментировал Игорь Толкачев, генеральный директор ARTWINERY.

"ARTWINE 18 – легкое освежающее игристое, оно отличается яркими фруктовыми и цветочными оттенками в аромате и изысканным сбалансированным вкусом. В бутылке оно выдерживалось вполовину меньше своего старшего брата, а значит, более игристое и придется по вкусу тем, кто так любит игру в бокале. Оно прекрасно сочетается с легкими блюдами, десертами и фруктами", – добавил он.

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В компании уверены, что ARTWINE 18 имеет все шансы составить конкуренцию зарубежным игристым винам, созданным классическим методом Шампануа. Насыщенный аромат, оригинальный вкус, стильный дизайн игристого делают его отличным аперитивом, который поможет создать особенную праздничную атмосферу каждый день.

Дополнительно. ARTWINERY – крупнейший производитель игристых вин в Европе. Все производство расположено на глубине более 72-х метров под землей в украинском городе Бахмут. Рекордная площадь винных хранилищ достигает более 25 гектаров. Все вина выдерживаются в бутылках по старинному классическому французскому методу Шампенуа.

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