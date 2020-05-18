День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа: кого Украина чествует 18 мая

В первые годы изгнания погибло более 46% крымских татар

Ежегодно 18 мая в Украине и мире чтят память жертв депортации крымскотатарского народа , которая стала одной из самых трагических страниц истории ХХ века.

С этого дня в 1944 году крымских татар принудительно вывозили с полуострова в Узбекистан, соседние с ним районы Казахстана, Таджикистана, а также некоторые регионы РСФСР.

По разным оценкам, только в первые годы изгнания в результате голода, массовых заболеваний, издевательств и каторжных работ в местах спецпоселений погибло более 46% крымских татар.

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По данным Украинского института национальной памяти, за год до окончания войны от голода, болезней и истощения погибли более 30 тысяч крымских татар.

"Насильственное выселение крымскотатарского народа с территории его исторического проживания, умышленное создание в местах спецпоселений жизненных условий, которые привели к массовым смертям крымских татар, особенно детей и женщин, ограничение элементарных средств к существованию согласно международному праву имеют признаки геноцида", – заявили в отечественном Министерстве иностранных дел.

Верховная Рада в 2015 году признала депортацию геноцидом крымскотатарского народа и установила День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа — 18 мая.

И.о. президента Украины Александр Турчинов 16 мая 2014 года указом учредил День борьбы за права крымскотатарского народа – день памяти в Украине, который отмечается ежегодно 18 мая.

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В ноябре 1989 года Верховный Совет СССР признал депортацию крымских татар незаконной и преступной.

Ранее мы писали о том, что к 75-й годовщине депортации крымских татар утвержден логотип , который будет использоваться на мероприятиях ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – 18 мая.

Логотип разработала команда Крымского дома. На черном фоне железнодорожные рельсы красного цвета образуют тамгу – родовой знак крымской династии Гираев. Над знаком дата 18.05.1944, под изображением тамги – надпись "75-я годовщина геноцида крымскотатарского народа" (разработаны четыре варианта: на крымскотатарском, украинском, английском и турецком языках).

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