18-й фестиваль "Чорноморські Ігри" відбудеться у 2021 році

Оргкомітет 18-го Всеукраїнського Благодійного Дитячого Фестивалю "Чорноморські Ігри" прийняв рішення перенести проведення фінальної частини фестивалю з липня 2020-го року на липень 2021. Таке рішення обумовлене епідеміологічною ситуацією в Україні та у світі в цілому.

Мета фестивалю залишається незмінною:

Знаходити талановитих дітей, надавати їм можливість для творчої реалізації;

Знайомити широкий загал з талановитими дітьми України за допомогою усіх видів комунікацій;

Створювати умови для обміну досвідом між досвідченими фахівцями музичної галузі та тими, хто лише стає на цей шлях.

Усі пункти цієї мети потребують тісного контакту конкурсантів, їхніх батьків, викладачів з численною аудиторією та з фахівцями музичної індустрії: членами журі, організаторами, медіа. Без цього досягнення мети фестивалю є неможливим. Можливість унікальної практики та прямих контактів з найкращими фахівцями галузі є однією з найцінніших переваг фестивалю.

Ми чітко усвідомлюємо, що із завершенням термінів карантину водночас не зникне проблема небезпеки для здоров’я людей. Це стосується як здоров’я фізичного, так і психологічного. Для цього має пройти певний час. А оскільки фестиваль "Чорноморські Ігри" – це, насамперед, масштабне свято для дітей, ми не маємо права ризикувати їхнім здоров’ям та здоров’ям усіх глядачів та учасників проєкту. Аби на належному рівні провести 18-ті "Чорноморські Ігри" у зазначений термін (26-28 липня 2020 у Скадовську), ми мали б до 17 травня здійснити живе прослуховування дітей. На сьогодні ми не маємо ніякої впевненості, що це стане можливим. Зміщення термінів фестивалю до вересня – теж є неможливим через початок навчального сезону, який, сподіваємося, зможе розпочатися вчасно.

Зі свого боку, ми прийняли рішення, що усі діти, які подали заявки на "Чорноморські Ігри 2020" та будуть відібрані до другого туру – живого прослуховування, – автоматично потраплять до другого туру "Чорноморських Ігор 2021". Заради цього ми тимчасово змінимо положення фестивалю аби надати можливість взяти участь у ньому дітям, які у 2021 році перетнуть 16-річний віковий рубіж.

Ми дякуємо за увагу до "Чорноморських Ігор" усім талановитим дітям, їхнім батькам, педагогам, членам журі, партнерам, ЗМІ, артистам, глядачам. Ми впевнені, що усі разом ми подолаємо коронавірус та інші негаразди і обов’язково зустрінемось на 18-му фестивалі "Чорноморські Ігри" у 2021-му році! А поки що залишайтеся вдома, бережіть себе і будьте здоровими!

Історична довідка

Благодійний дитячий фестиваль "Чорноморські Ігри" проводиться з 1998 року у розпал курортного сезону в місті Скадовськ Херсонської області, на березі Чорного моря.

За 17 попередніх сезонів в його заходах взяли участь понад 35 тисяч дітей.

Місія "Чорноморських Ігор" – пошук, відкриття, творчий та духовний розвиток талановитих дітей України незалежно від їх національного походження та соціального стану.

Участь у фестивалі є безкоштовною.

Завданням фестивалю є пошук, відкриття та розвиток талановитих дітей в Україні, розвиток дитячої творчості, популяризація здорового способу життя, організація дитячого дозвілля та відпочинку, залучення дітей та дорослих до доброчинності.

Головний конкурс "Чорноморських Ігор" – вокальний. У ньому беруть участь діти віком від 6-ти до 16-ти років. Також у рамках фестивалю проходить багато цікавих подій – ігрові програми на березі моря, дискусійні клуби із зірками та фахівцями галузі, дитячі вечірки, флешмоби, виступи улюблених артистів та інші розважальні заходи.

"Чорноморські Ігри" відкрили шлях на професійну сцену багатьом артистам, які сьогодні є обличчям сучасної української музичної культури: Тіна Кароль, Анастасія Каменських, Надія Дорофєєва, Юлія Саніна, Михайло Хома, Laud, Іван Дорн, Олена Омаргалієва, Еліна Іващенко, Іван Березовський та інші.

Фестиваль "Чорноморські Ігри" щороку привертає увагу як глядачів, так і ЗМІ. Минулого року у заходах фестивалю було задіяно понад 3 тис. дітей, фестивальні події на Скадовській набережній відвідало понад 48 тис. глядачів. 2 млн 900 тис. глядачів дивилися "Чорноморські Ігри" під час прямої трансляції на телеканалі М1 та ще понад 650 тис. переглядів було в інтернеті. Понад 200 публікацій у ЗМІ та 30 телевізійних сюжетів на провідних телеканалах України.

Самі діти називають фестиваль "Казкою на березі Чорного моря".

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