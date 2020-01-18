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Украинка продала свою девственность за 1,2 миллиона евро: кто покупатель

18 января, 19:58

Немец, победивший в аукционе, готов жениться на украинке

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Девушка из Харькова, которая предложила купить свою девственность, сумела заработать более миллиона евро и предложение выйти замуж за богатого европейца.

Изначально цена оригинального "лота" составляла 100 тысяч евро, а участвовать в аукционе могли те, чье состояние превышало 10 миллионов евро, сообщает Daily Mail.

Победителем оказался 58-летний бизнесмен из немецкого Мюнхена, который уже заверил, что не собирается провести с харьковчанкой только одну ночь и намерен жениться на ней, а также пообещал выплачивать по 10 тысяч евро каждый месяц.

Интересно, что обладателем второго места этого аукциона стал американский юрист, который пообещал миллион евро, а на "бронзу" получил певец из Токио – он был готов заплатить 800 тысяч.

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Сама девушка призналась, что решение продать девственность было нелегким.

"В конце концов, я несколько раз думала о том, чтобы не продавать свою девственность. Это определенно трудное решение по той простой причине, что оно необратимо. Но это беспроигрышная ситуация. Трудно сделать выбор между потерей девственности тому, кого я люблю, и потерей навсегда моего шанса выиграть миллион", - заявила она.

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Напомним, что девушка объявила торги через в социальных сетях свои откровенные фотоснимки, отметив, что ищет достойного мужчину, который будет платить ей деньги на путешествия и красивую жизнь.

Добавим, что это уже не первый подобный случай. Ранее в США 19-летняя модель по имени Жизель такжевыставила на торги свою девственность.

Кроме этого, "Сегодня" сообщали, что в России иностранка, которая планировала продать незнакомцам свою девственность, стала жертвой обмана и изнасилования.

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