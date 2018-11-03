19 уничтоженных и 28 раненых: офицер ВСУ показал удар по позициям боевиков

Сегодня, 10:00

"Третья сила" накрыла четыре единицы бронетехники противника

Фото: Facebook 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ
Фото: Facebook 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ

В ответ на постоянные провокации противника и обстрелы позиций ВСУ на Донбассе украинские военные нанесли удары, которыми были уничтожены блиндаж, две боевые машины пехоты и две самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" боевиков.

Видео артиллерийских налетов, снятые с дрона, офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") опубликовал на своей странице в Facebook.

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По его данным, кроме укреплений и боевой техники, оккупанты потеряли 19 человек убитыми и 28 ранеными. К сожалению, офицер ВС не уточнил, на каких именно участках фронта и когда "третья сила" нанесла эти удары.

В то же время напомним, сайт "Сегодня" со ссылкой на "Штирлица" сообщал, что ВСУ за октябрь-2018 уничтожили более 70 боевиков и около 130 оккупантов получили ранения.

Ранее "Штирлиц" публиковал данные потерь противника за сентябрь. Оказалось, что за месяц уничтожен 71 и ранены 143 оккупанта. Кроме того, большинство боевиков, участвовавших в боевых действиях в течение первых лет войны, уже разочаровались в идеях т.н. "русского мира" и "Новороссии" и массово увольняются из подразделений российско-террористических войск, добавил он.
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Источник:

"Сегодня"

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