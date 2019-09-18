2 квартиры по цене 1! Реально ли это? Проверяла "Призова Варта"

У каждого человека есть цель накопить на такую желанную квартиру, чтобы жилищный вопрос больше никогда не тревожил

А как вам такая идея: заплатив за одну квартиру, получить две? "Призова Варта" посетила Ивано-Франковск для того, чтобы рассказать вам, как легко это можно сделать, и доказать, что существуют честные и прозрачные розыгрыши. А помощником в этом деле стал "ВАМБУД".

"ВАМБУД" – это компания, которая уже более 10 лет работает на рынке недвижимости Украины. Она известна тем, что регулярно проводит маркетинговые акции среди своих клиентов. На этот раз правила розыгрыша квартиры были очень просты: стать участником мог любой человек, который приобрел квартиру от "ВАМБУД" с 1 апреля по 26 сентября. Победительницей стала Галина Дворская, с которой мы пообщались для того, чтобы рассказать вам всю правду.

Галина вступила в долевое строительство в "ВАМБУДе": купила квартиру в рассрочку. Когда через неделю Галине позвонили с "ВАМБУДа" и сказали, что они проводят розыгрыш, сообщив все детали: место, где будет проведен розыгрыш, дату и всю контактную информацию. Так что в честности акции женщина не усомнилась ни на минуту.

Дальше все было, словно в сказке: когда ведущий произнес имя победительницы, она, конечно, не поверила в это. "Я просто застыла и не понимала, что дальше будет происходить. Конечно, когда прочитали мою фамилию, муж прыгал, как маленький ребенок. Я никак не могла в это поверить: слезы радости, крики, очень бурные эмоции – все, что происходило вокруг", – делится своими переживаниями Галина.

Победительница дала несколько советов для зрителей "Призовой Варты", как распознать честного организатора:

На сайте должны быть представлены все условия данного розыгрыша, вам обязаны сообщать все детали, не утаивая никакой информации. Обращайте внимание на каждую мелочь, чтобы у вас не возникало никаких сомнений.

В любой момент вы имеете право посетить место строительства и убедиться в том, что вашу квартиру действительно строят.

На сайте должны быть опубликованы видеоподтверждения с прошлых розыгрышей.

Также мы пообщались с маркетинг-директором "ВАМБУДа" Богданом Ковальчуком. Он рассказал нам о том, как важно организовать все так, чтобы ни у одного человека не возникло вопросов касательно непредвзятости и правдивости розыгрыша. Для этого нужно пригласить всех, кто принимал участие в данной акции, а сам розыгрыш фиксировать на видео, чтобы потом разместить его на сайте. "Мы полностью довольны розыгрышем. Более того, мы планируем проводить маркетинговые акции и дальше, чтобы привлечь, как можно больше клиентов", – утверждает Богдан.

Вот вы и познакомились с историей человека, который выиграл в розыгрыше и стал обладателем заветного приза – квартиры. Как видите, победители подобных акций – это не выдумка, а вполне себе реальные люди. Так что верьте в свою удачу и принимайте участие только в честных розыгрышах, а "Призова Варта" с радостью вам в этом поможет.

А в продолжении этой статьи вы, наши читатели, можете также посмотреть видео с проверкой данного розыгрыша:

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