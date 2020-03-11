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2 марта "Аптека гормональных препаратов" отметила свое 25-летие

11 марта, 09:00

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За 25 лет организация выросла в успешную аптечную сеть, которая реализует около 20 000 наименований медикаментов

"Аптека гормональных препаратов"— одна из ведущих аптечных сетей столицы — недавно отметила 25-летие своей деятельности. Компания начинала с малого, с одного аптечного пункта и простой идеи обеспечить больных эндокринными заболеваниями современными жизненно важными препаратами. За последние 25 лет организация выросла в успешную аптечную сеть, которая реализует около 20 000 наименований медикаментов. Среди ассортимента аптеки, как обычные лекарственные препараты от простуды, так и редкие медикаменты – инсулины, препараты для онкобольных. На базе аптеки действует ортопедический салон, в котором клиенты могут выбрать ортопедические стельки, обувь, бандажи и многое другое.

В "Аптеке гормональных препаратов" внедрена система качества, сертифицированная ведущими европейскими компаниями, все препараты проверяются на подлинность с особой тщательностью. За годы работы услугами и индивидуальными консультациями аптечной сети воспользовались около 18 миллионов пациентов, это практически каждый третий житель столицы. Ежегодно круглосуточный колл-центр предоставляет профессиональные консультации более чем 300 000 жителям города Киева. Только за 2019 год количество новых лояльных клиентов сети увеличилось на 30%. Истинное предназначение "Аптеки гормональных препаратов" – это забота о пациентах и помощь людям.

Как социально-ответственным бизнесом, аптекой было организовано и проведено 9 всеукраинских конференций, посвященных проблемам эндокринологических заболеваний. "Аптека гормональных препаратов" является ежегодным участником специализированной выставки, посвященной дню борьбы с сахарным диабетом, принимает участие в государственных социальных проектах: программа "Доступные лекарства", отпуск инсулина по льготным рецептам, компания предлагает медикаменты по специальным ценам участникам АТО, пенсионерам и уже 22 года плодотворно сотрудничает с главным военным клиническим госпиталем страны.

"Мы прежде всего ценим доверие своих покупателей, для нас важны долгосрочные отношения, а не единоразовая выгода, – говорит Анна Литвиненко, директор сети "Аптека гормональных препаратов", – потому мы всегда честны с нашими сотрудниками, клиентами, бизнес-партнерами. Фармацевтическая розница становится все более высокотехнологичной отраслью, очень важно не только идти в ногу со временем, но и задавать тенденции. Руководствуясь этим, "Аптека гормональных препаратов" ставит перед собой амбициозные цели, которые будет достигать, используя весь накопленный за 25 лет работы опыт".

Сегодня "Аптека гормональных препаратов" — это инновационная фармацевтическая компания, которая демонстрирует стабильную и качественную работу, основанную на высоких профессиональных и этических стандартах, направленную на укрепление здоровья людей.

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