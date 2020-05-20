2 месяца работы ОСР ДТЭК Сети в карантин: 21 тыс. ликвидированных аварий и более 1 млн обращений

На карантине энергетики и сотрудники контакт-центров продолжают выполнять свои обязанности в режиме 24х7

За 2 месяца карантина операторы системы распределения (ОСР), входящие в операционных холдинга ДТЭК Сети, ликвидировали 21 234 аварии и вернули свет в дома 1,6 млн клиентов компании: 206 тыс. клиентов в Киеве, 709 тыс. клиентов Киевщины, 211 тыс. клиентов в Донецкой области, 300 тыс. клиентов Днепропетровской и 269 тыс. Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Пока вся страна борется с распространением коронавируса, а граждане вынужденно остаются дома, наши энергетики и сотрудники контакт-центров продолжают выполнять свои обязанности в режиме 24х7 для того, чтобы пребывание клиентов на карантине было комфортным. В течение 2 последних месяцев мы ликвидировали более 21 000 аварий. Контакт-центры компании предоставили консультации по 1,1 млн обращений наших клиентов через дистанционные каналы обслуживания. ДТЭК действует в интересах Украины и заботится о своих клиентах в это непростое время", – отмечает Иван Гелюх, генеральный директор ДТЭК Сети.

В сообщении отмечается, что в настоящее время административный персонал преимущественно продолжает находиться на дистанционном режиме работы. Производственный персонал, работа которого требует постоянного пребывания на рабочем месте для обеспечения непрерывного электроснабжения, имеет все необходимые средства защиты: антисептики, маски, дезинфекторы. Для сотрудников организованы перевозки на рабочие места без использования общественного транспорта. Все эти меры позволили без сбоев в работе отработать первые сложные карантинные месяцы.

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