Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,52
29,02
  1. Последние новости Украины

2 месяца работы ОСР ДТЭК Сети в карантин: 21 тыс. ликвидированных аварий и более 1 млн обращений

20 мая, 18:43

Актуально

На карантине энергетики и сотрудники контакт-центров продолжают выполнять свои обязанности в режиме 24х7

За 2 месяца карантина операторы системы распределения (ОСР), входящие в операционных холдинга ДТЭК Сети, ликвидировали 21 234 аварии и вернули свет в дома 1,6 млн клиентов компании: 206 тыс. клиентов в Киеве, 709 тыс. клиентов Киевщины, 211 тыс. клиентов в Донецкой области, 300 тыс. клиентов Днепропетровской и 269 тыс. Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Пока вся страна борется с распространением коронавируса, а граждане вынужденно остаются дома, наши энергетики и сотрудники контакт-центров продолжают выполнять свои обязанности в режиме 24х7 для того, чтобы пребывание клиентов на карантине было комфортным. В течение 2 последних месяцев мы ликвидировали более 21 000 аварий. Контакт-центры компании предоставили консультации по 1,1 млн обращений наших клиентов через дистанционные каналы обслуживания. ДТЭК действует в интересах Украины и заботится о своих клиентах в это непростое время", – отмечает Иван Гелюх, генеральный директор ДТЭК Сети.

В сообщении отмечается, что в настоящее время административный персонал преимущественно продолжает находиться на дистанционном режиме работы. Производственный персонал, работа которого требует постоянного пребывания на рабочем месте для обеспечения непрерывного электроснабжения, имеет все необходимые средства защиты: антисептики, маски, дезинфекторы. Для сотрудников организованы перевозки на рабочие места без использования общественного транспорта. Все эти меры позволили без сбоев в работе отработать первые сложные карантинные месяцы.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин электричество ДТЭК Сети

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 20 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 20 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 20 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 20 мая и все подробности из регионовУкраина
В Кабмине предложили перекроить украинскую систему пенсий
В Кабмине предложили перекроить украинскую систему пенсийЭкономика
Карантин в Украине снова продлят: Ляшко назвал новую дату
Карантин в Украине снова продлят: Ляшко назвал новую датуУкраина
Нарушения обсервации и вечеринки в ночных клубах: как проходит карантин в Херсоне
Нарушения обсервации и вечеринки в ночных клубах: как проходит карантин в ХерсонеДругие регионы
В Украине продлили карантин и разрешили общественный транспорт
В Украине продлили карантин и разрешили общественный транспортУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...