20 лет грабили воинские части: силовики разоблачили канал продажи военных запчастей в Россию

Из оборудования к ракетным системам в РФ собирали вооружение и отправляли его на Донбасс боевикам, отметили в прокуратуре

Военная прокуратура разоблачила группу лиц, которая на протяжении 20 лет расхищала военное оборудование из украинских воинских частей, складов или были сняты с боевой техники для перепродажи в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры центрального региона.

Отмечается, что речь идет о краже запчастей и комплектующих к ракетным системам, а именно – систем управления реактивными снарядами, систем навигации и связи.

Как стало известно, организаторами группы были два брата, один из них был задержан силовиками и ему сообщено о подозрении, а также арестовали. Досудебным расследованием установлено, что в течение 2014-2018 годов указанные граждане Украины через курьеров передавали в РФ указанное оборудование для дальнейшего производства продукции военного назначения и оружия на территории страны-агрессора.

"Установлено, что среди изъятого во время передачи в РФ оборудования – диоды типа 2Д922А, которые используются при изготовлении командно-измерительной системы "Компарус", производителем которой является ракетно-космический завод им. Хруничева, и диоды типа 2Д922АВ, которые устанавливаются в маркерном, курсовом и глисадном модулях в составе бортовой навигационно-посадочной аппаратуры "КУРС-93-М", – говорится в сообщении прокуратуры.

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Правоохранители выяснили, что изъятое оборудование в течение 20 последних лет похищалось со складов воинских частей и снималось с боевой техники, а изготовленное в РФ вооружение предназначалось для дальнейшего использования против украинских военных на Донбассе.

"Таким образом, предатели Украины действовали с целью содействия деятельности террористическим организациям т.н. "ДНР" и "ЛНР", – подчеркнули силовики.

В результате проведенных обысков по местам жительства и работы подозреваемых была изъята документация, черновики, электронная переписка с заказчиками из РФ, а также обнаружено большое количество указанных запчастей к вооружению, в том числе четыре специальных комплекса автоматизированных средств отображения (элемент управления воздушным движением) "Топаз-2000".

Второго фигуранта дела объявили в розыск.

Напомним, в июле СБУ пресекла вывоз в Россию деталей для авиационных двигателей. Житель Харьковской области пытался вывезти на территорию страны-агрессора запчасти к авиационным двигателям, которые используются в российской военной и пассажирской авиации.

В августе силовики разоблачили частное предприятие в Харьковской области, которое делало запчасти для патронного завода "ЛНР". Задержали предпринимателя рядом с цехом, откуда и произошла отгрузка одной партии запчастей.