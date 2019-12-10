"200 скорых для Украины": спасти миллионы жизней

Еще 30 уникальных спецавтомобилей на базе внедорожника Toyota Land Cruiser отправились спасать жизни в труднодоступных и удаленных регионах Украины

/ Фото: fdu.org.ua

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10 декабря в Киеве состоялся финальный этап национального проекта "200 скорых для Украины" Фонда Рината Ахметова. 30 уникальных спецавтомобилей на базе внедорожника Toyota Land Cruiser, оборудованные по последнему слову медицинской техники, отправились спасать жизни в труднодоступных и удаленных регионах Украины.

"200 скорых для Украины" Фонда Рината Ахметова – первый в стране крупнейший частный благотворительный проект в сфере экстренной и первичной медицины. Суперсовременные спецавтомобили впервые получили государственные учреждения здравоохранения по всей стране, от Ужгорода до Станицы Луганской, от Ровенской области до Николаевской. Больницы, амбулатории и станции скорой помощи получили от Рината Ахметова 114 "реанимаций на колесах", детские больницы – 22 неонатальные скорые, которые позволяют спасать жизни новорожденных деток. В самые отдаленные населенные пункты уехали 64 уникальные медицинские внедорожника, которым не страшны ни горная местность, ни бездорожье. Никогда ранее в Украине врачи в глубинке не получали машин такого класса.

Это уникальный для страны и особенный для Фонда проект. Всего за шесть месяцев удалось закупить, оборудовать и передать в регионы 200 скорых.

"Проект "200 скорых для Украины" изменил качество экстренной и первичной медико-санитарной помощи. Теперь медики во всех областях страны смогут приезжать к пациентам быстрее, а помогать – эффективнее. Спасибо медикам за ежедневную борьбу за жизнь и здоровье людей. Фонд гордится тем, что смог сделать вашу работу более комфортной", – отметила Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Фонд Рината Ахметова предлагает врачам рассказывать о своей непростой работе. Для этого проводится специальный конкурс. Все, что нужно для участия в нем – опубликовать свой видеоролик или рассказ на личной странице, или странице своего медицинского учреждения, или громады с хештегами #ФондРинатаАхметова и #200скорыхДляУкраины.

Проект "200 скорых для Украины" реализован по инициативе президента Владимира Зеленского и личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова. Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи. Двести новых, оборудованных по европейским стандартам, автомобилей скорой медицинской помощи позволят врачам осуществлять более миллиона выездов к пациентам за год и спасти свыше миллиона жизней.

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