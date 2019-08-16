2000 выстрелов в минуту: ВСУ впервые получат стволы зениток отечественного производства

Фото: mil.gov.ua

Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение" успешно завершило все необходимые испытания для поставки украинской армии 23-мм стволов КБА 40 для зенитной установки ЗУ-23-2.

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

Предприятие изготовило первые стволы, которые выдержали жесткие условия ведомственных испытаний в полном объеме. По их результатам было принято решение о допуске стволов к эксплуатации в Вооруженных силах Украины, говорится в сообщении.

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Во время испытаний были проверены точность, дальность, кучность стволов, их живучесть и способность выдержать скорострельность зенитной установки в 2000 выстрелов в минуту. Кроме того, новый ствол выдержал и резкое охлаждение после такого темпа стрельбы. В общем испытания показали превышение характеристик КБА 40 по сравнению с устаревшим стволом советского производства.

На переднем плане – ствол зенитной установки/ фото ukroboronprom.com.ua В тренде Дело Грымчака, цветы ко Дню Независимости и массовое отравление на Прикарпатье: топ-темы дня

КБА 40 позволит заменить аналогичные советские стволы, которые сегодня используются в зенитных установках ЗУ-23-2, зарекомендовавших себя как эффективное средство уничтожения воздушных и наземных целей благодаря высокому темпу и дальности стрельбы. Кроме того, на предприятиях концерна идут разработки боевых модулей с использованием стволов КБА 40 для оснащения ими украинской бронетехники.

Сейчас КБ "Артиллерийское вооружение" готово к серийному производству стволов КБА 40 в случае заказа со стороны Минобороны, а также других силовых ведомств.

Напомним, предприятия отечественной оборонки активно внедряют собственные разработки. Так, в июне 2019 в Украине испытали новый боевой модуль SERDAR, оборудованный ракетными установками и пулеметами разного калибра, а в феврале – создали новый боевой модуль с ракетами.

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