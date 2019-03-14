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21 из 24 пленных моряков в России назначили психиатрическую экспертизу

Сегодня, 20:29

Следователи уведомили о предстоящей проверке Богдана Головаша, Андрея Опрыско и Владимира Лисового

Фото: AFP
21 из 24 пленных моряков в России назначили психиатрическую экспертизу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a9d/3ca/5c8a9d3caffd7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a9d/3ca/5c8a9d3caffd7.jpg Украина Следователи уведомили о предстоящей проверке Богдана Головаша, Андрея Опрыско и Владимира Лисового

Российские следователи обязали пройти амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу еще троих пленных украинских моряков – Богдана Головаша, Андрея Опрыско и Владимира Лисового.

Как сообщил на своей странице в Facebook адвокат Николай Полозов, военнопленных и их юридических защитников ознакомили с соответствующими постановлениями в ходе следственных действий, которые состоялись 14 марта.

Как и во всех предыдущих случаях, адвокаты заявили свои возражения и указали на то, что, согласно третьей Женевской конвенции, это нарушает их права как военнопленных, подвергая их унижающему достоинство обращению.

"Учитывая, что следствие, несмотря на заявленные возражения, намерено провести данную экспертизу, защитой заявлены ходатайства о присутствии адвокатов при проведении экспертизы для надлежащего оказания юридической помощи военнопленным", – добавил Полозов, отметив, что на данный момент экспертизу назначили 21 военнопленному моряку.

Еще троих военнопленных моряков и их адвокатов с постановлениями о назначении экспертизы ознакомят на следующей неделе.

Напомним, что сперва психолого-психиатрическую экспертизу назначили для 11 украинских военных моряков.

Как мы писали, позже стало известно, что этой же процедуре без их согласия и согласия их адвокатов подвергнут еще троих моряков: Вячеслава Зинченко, Андрея Драча и Владимира Терещенко.

Также сообщалось, что об аналогичной мере уведомили и мичмана захваченного Россией украинского буксира "Яны Капу" Юрий Будзыло, а также его адвоката Айдера Азаматова.

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Тег Полозов, военнопленные, пленные моряки

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