25 000 грн на развитие малого бизнеса от Альфа-Банка

На днях в отделении "Альфа-Банка" на пр. Бажана, 36-А в Киеве чествовали победителя очередного розыгрыша акции "Альфа-Драйв", которая проводится для клиентов банка – представителей малого бизнеса. 25 тысяч гривен от банка на развитие своего бизнеса получил ФЛП Александр Чернолуцкий. Он стал десятым победителем за время проведения "Альфа-Драйв" и первым – в столице.

Розыгрыши призов проводятся каждую неделю. Принять участие в акции может каждый предприниматель – физическое лицо, который зарегистрируется (или уже зарегистрирован) в онлайн-системе "ОК, Альфа!", специально разработанной "Альфа-Банком" для бизнеса. Один билет на участие в акции предоставляется клиентам банка за каждые 5 платежей со счета ФЛП и 5 POS-транзакций бизнес-картой "Альфа-Банка". При этом суммы транзакций роли не играют. Чем больше платежей и транзакций – тем больше билетов можно получить и тем больше шанс на выигрыш 25 тысяч гривен. На сегодняшний день по 25 тысяч гривен от "Альфа-Банка" выиграли уже частные предприниматели из Ужгорода (дважды), Харькова (трижды!), Житомира, Бершади Винницкой области, Ивано-Франковска, Краматорска и вот теперь – Киева.

Но главный приз будет разыгрываться по окончании акции – премиальный автомобиль. Участие в этом розыгрыше будут принимать все предприниматели – клиенты "Альфа-Банка", которые на тот момент окажутся обладателями минимум трех билетов.

Десятый победитель акции "Альфа-Драйв" Александр Чернолуцкий рассказывает, что открыл счет предпринимателя в "Альфа-Банке" полтора года назад. Говорит, выбрал именно этот банк благодаря очень удобному приложению "ОК, Альфа!".

- Оно настолько простое, быстрое, удобное! Там запоминаются все контрагенты, реквизиты, выписку мгновенно можно переслать или на Viber, или на почту себе самому – в общем, все, что нужно! Очень качественно все сделано. Поэтому мне очень все нравится.

- Расскажите о себе. Давно занимаетесь бизнесом? И каким именно?

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- Мне 49 лет, и в бизнесе я уже лет 30. Сейчас занимаюсь поставками в элитные рестораны мяса ТМ "Стейк-студия".

- Часто пользуетесь бизнес-картой "Альфа-Банка"?

- Да, часто. Я ФЛП, и на этой карточке мои деньги. Я могу этой карточкой и в магазине заплатить за покупку, и расплатиться с контрагентами. Очень удобно, что эта карта подвязана к моему расчетному счету и не надо переводить деньги с расчетного счета на карточку, прежде чем ею пользоваться.

- А вы специально проводили платежи, чтобы участвовать в акции?

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- Нет, просто пользовался счетом и карточкой для работы и для личных целей. Но мне позвонили в пятницу и сказали, что я выиграл приз. Я сначала подумал, что это мошенники – их сейчас много развелось. Но мне озвучили те данные, которые человек со стороны знать никак не мог, и я убедился, что со мной разговаривает действительно сотрудник банка. И вот сегодня я приехал в банк, и мне вручили сертификат, что меня, конечно, очень обрадовало.

- Будете ли еще принимать участие в акции "Альфа-Драйв"?

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- Да, конечно! И рассчитываю победить. Карточкой я пользуюсь часто, розыгрыши проходят каждую неделю. Поборюсь и за главный приз – автомобиль. Я уже даже придумал, какой цвет заказать (смеется).

Добавим, что приложение "ОК, Альфа!" пользуется заслуженной популярностью среди предпринимателей. Здесь можно открыть счет дистанционно. Причем это единственная платформа, которая получает данные клиента в госреестрах, что значительно сокращает и упрощает процесс регистрации. А сервис "ОК, Бухгалтер" позволяет делегировать управление счетом доверенному лицу. Платежи в бюджет и отправка отчетом в налоговую через приложение "ОК, Альфа!" бесплатны. Есть партнерские и бонусные программы. Доступ к счету и клиентская поддержка – круглосуточно, в режиме 24/7.

А об акции "Альфа-Драйв" мы попросили подробнее рассказать Аллу Симонович – директора киевского отделения "Альфа-Банка", где обслуживается победитель и где ему вручали приз.

"Наш банк тесно работает с малым и средним бизнесом. Поэтому мы знаем, в чем нуждаются предприниматели, чего им не хватает для ведения бизнеса, и внедряем сервисы, облегчающие им жизнь. В нашем онлайн-банкинге "ОК, Альфа!" дистанционно – через компьютер или смартфон – можно оплатить налоги, отправить отчет в налоговую, загрузить шаблоны документов, провести любые транзакции, да еще и сэкономить на сопроводительных услугах. Кроме того, бизнес-карту с чипом и технологией бесконтактных платежей с прямым доступом к текущему счету в режиме 24/7 мы выпускаем клиентам бесплатно. Но мы стремимся не только поддерживать наших клиентов в повседневном ведении бизнеса, но и помогать им развиваться. Поэтому и проводим среди ФЛП такую акцию "Альфа-Драйв", в которой можно выиграть деньги и вложить их в свое дело. Финальным призом мы выбрали премиальное авто, что символизирует тот успех, к которому стремится каждый украинский предприниматель", - говорит Алла Симонович.

Акция "Альфа-Драйв" продолжается. Украинских предпринимателей ожидают еще 7 денежных сертификатов. А розыгрыш главного приза – автомобиля – состоится в декабре.

АО "Альфа-Банк". Лицензия НБУ №61 от 05.10.2011. Все виды банковских услуг.

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