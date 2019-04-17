250 гривен за базу полиции: озвучен "серый прайс" спецслужб

В военной прокуратуре рассказали, скольку будет стоит подробная "сводка" о гражданах

Фото: AFP

Внутри украинских правоохранительных органов сформировался "серый прайс-лист" с расценками доступа к различным закрытым базам данных.

Об этом на брифинге в Службе безопасности Украины 17 апреля, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, имея в виду, в частности, базы данных Министерства внутренних дел, полиции, погранслужбу и другие ведомства.

По его словам, негласные цены для преступников таковы:

к базе видеонаблюдения "Безопасный город" в Киеве – 200-250 гривень за 1 автомобиль;

к базе МВД и полиции – от 250 до 700 грн;

к базе пересечения границы – 600-800 грн за одного человека;

к базе автотранспорта, которая включает информацию о передвижениях в черте городе, парковках, админпротоколы, задержания и остановки – 500 грн;

детализация звонков с привязкой к месту – 4000-7000 грн за полгода телефонных соединений;

данные о социальных выплатах (Пенсионный фонд, социальное страхование, налоговая) - 500 грн.

Матиос пояснил, что доступ к закрытым базам данным позволяет нарушителям закона следить за передвижением интересующих их лиц и устанавливать место жительства их самих и их семей, например, для подготовки террористических атак.

Он считает, что именно таким образом, был в 2017 году был убит украинский генерал военной разведки Максим Шаповал.

Кроме того, по словам Матиоса, аналогично ранее в этом месяце было совершено покушение на сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова.

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