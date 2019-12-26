26 декабря Glovo везет добро

В этот день заказывайте любимые блюда в Glovo, и часть денег с каждой доставки пойдет на нужды благотворительных организаций

Новогодние праздники – лучшее время для хороших дел! Сегодня у вас будет возможность совершить свои, ведь Glovo доставляет добро. В этот день заказывайте любимые блюда в Glovo, и часть денег с каждой доставки пойдет на нужды благотворительных организаций. Акция действует в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове.

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Делать добро, не отвлекаясь от собственных дел, – легко! Сегодня Glovo снижает цену на доставку блюд из выбранных заведений: в Киеве – до 20 грн, в Харькове, Одессе, Днепре и Львове – до 10 грн, а разницу оплачивает самостоятельно и переводит на благотворительность. Каждый ваш заказ – это переведенные 20 грн в благотворительные организации: БФ "Корпорация монстров" в г. Одессе, Харьковский областной БФ "Социальная служба помощи", БФ "Помогаем делом" в г. Днепре, Всеукраинский фонд "Территория добра" в г. Киеве, Мальтийская служба помощи в г. Львове. Акция распространяется на баблы "Рестораны" и "Кофе и десерты". Заказывая любимые блюда, вкусный завтрак или обед в офис, вы помогаете людям, которые в этом нуждаются.

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Генеральный менеджер Glovo в Украине Дмитрий Расновський комментирует: "За год работы в Украине Glovo запустился в 13 городах, стал самым популярным приложением по количеству загрузок и крупнейшей платформой по количеству подключенных курьеров. Нам приятно осознавать, что благодаря нашим размерам и ресурсам, мы можем приобщить наших пользователей к благотворительным инициативам. Ведь каждый маленький поступок ведет к большому результату".

Сделать свой благотворительный заказ можно в приложении Glovo в App Store или Google Play. В баблах "Рестораны", "Кофе и десерты" – информация о том, что именно можно заказать с помощью сервиса. Glovo обещает поделиться результатами благотворительной акции 27 декабря. Следите за Glovo в Facebook и Instagram, чтобы быть в курсе деталей акции и результатов!

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