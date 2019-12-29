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33 года без людей: журналисты "Сегодня" сняли яркое видео в Чернобыле

29 декабря, 06:01

Игорь Рец

Без малого 50 тысяч жителей покинули Припять и больше не возвращались

/ Фото: Сегодня

Припять, город областного значения в Киевской области, стал полностью безлюдным 33 года назад. Высокий уровень радиации после аварии на Чернобыльской атомной электростанции сделал это место непригодным для жизни. 47 500 человек покинули населенный пункт и никогда больше не возвращались домой.

После сериала "Чернобыль" город стал еще популярнее среди туристов.

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Журналисты "Сегодня" побывали в населенном пункте, который являлся одним из самых молодых городов Украины. Город атомщиков Припять проектировался в 1970-х. По задумке, большие пространства и широкие улицы должны были сделать город комфортным для жизни, но по злой иронии они оказались абсолютно безлюдны.

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Как сейчас выглядит Чернобыльская зона и город Припять с высоти птичьего полета, смотрите на видео:

102 858 Видео: Сегодня

Больше видео и фото из самого тихого города Украины смотрите на сайте "Сегодня" в авторской статье: "Мертвый город Припять 33 года спустя" .

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Чернобыль припять зона отчуждения Чернобыльская АЭС чернобыльская зона

Источник: Сегодня

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