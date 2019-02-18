35 млн гривен Roshen потратила на помощь Кременчугской детской больнице

В городской детской больницы в г. Кременчуг завершились работы в рамках благотворительного проекта корпорации Roshen в сфере здравоохранения

35 млн гривен Roshen потратила на помощь Кременчугской детской больнице //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aa1/ce4/5c6aa1ce485d8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aa1/ce4/5c6aa1ce485d8.jpg 2019-02-18T16:30:00+02:00 Украина В городской детской больницы в г. Кременчуг завершились работы в рамках благотворительного проекта корпорации Roshen в сфере здравоохранения

15 февраля в Кременчугской больнице открыли новое стерилизационное отделение и лабораторию. Отныне лечения и операции здесь будут безопаснее как для детей, так и для медиков. Маленьким пациентам не грозит заболеть ВИЧ, гепатитом и другими болезнями из-за ненадлежащим образом простерилизованного медицинского инструмента. По неофициальным данным, более 7 тыс. украинцев ежегодно умирают от внутрибольничных инфекций. Именно поэтому стерилизация медицинских инструментов на должном уровне столь важна.

Бюджет создания нового стерилизационного отделения и лаборатории средствами корпорации Roshen составил 35 миллионов гривен. Новое отделение отвечает всем современным требованиям к чистым и стерильных помещений.

Ирина Пономаренко, директор по развитию социальных проектов Кондитерской Корпорации Roshen: "Помощь Кременчугской детской больнице является последовательным шагом социальной работы корпорации, поскольку в Кременчуге находится одна из фабрик Roshen. Уже несколько лет, в рамках благотворительной деятельности, мы помогаем больнице "Охмадет" и Центру детской кардиологии и кардиохирургии. В 2017 году корпорация Roshen отремонтировала и оборудовала центральное стерилизационное отделение больницы "Охмадет". Мы расширяем проект благотворительной помощи в сфере здравоохранения, уже в этом году начинаем масштабный проект помощи Национальному институту рака, но и не прекращаем поддерживать и "Охмадет".

Благодаря тому, что в новой лаборатории установлено новое электронное оборудование, результаты будут более точными и качественными. Кроме уникальной аппаратуры, в обновленной лаборатории рационально продуманные и организованные условия для работы персонала. Такой высокий технологический стандарт оборудования и комфортный уровень труда медиков должны положительно повлиять на конечный результат. Ведь новые возможности позволят по высоким стандартам проводить анализы и диагностику. А это, в свою очередь, будет влиять на правильность установления диагноза маленьким пациентам.

Новое стерилизационное отделение и лаборатория полностью оснащены современным оборудованием, мебелью и подготовлены к началу работы для обеспечения полной потребности больницы.





Корпорация Roshen основательно подошла к подготовке нового стерилизационного отделения и отремонтировала в том числе и инженерные коммуникации.

Предыдущие стерилизационное отделение и лаборатория находились в критическом состоянии. Оборудование, которым пользовались медики, было устаревшим и не соответствовали ни требованиям времени, ни современным стандартам стерилизации.

Информационная справка

В 2015 году корпорация Рошен инициировала масштабный проект благотворительной помощи в сфере здравоохранения. В общем, на протяжении 2015-2018 гг., корпорация Roshen потратила на благотворительную помощь в рамках этого проекта почти 150 млн гривен.

В состав Кондитерской Корпорации Roshen входят украинские фабрики (Киевская, Бориспольская, Кременчугская и две производственные площадки в Виннице), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Венгрия), а также Винницкий молочный завод, который обеспечивает фабрики натуральным высококачественным молочном сырьем. С 1 апреля 2017 года на Липецкой фабрике полностью остановлено производство, мощности фабрики законсервированы.

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