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42 страны включили Украину в "зеленый список": куда можно уехать

13 августа, 15:38

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Еще четыре государства ждут украинских туристов

Отечественный МИД продолжает отслеживать, какие страны мира включают Украину в "зеленые списки" государств по COVID-19, считая, что уровень заражения коронавирусом у нас остается на приемлемом уровне. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на 13 августа уже 42 страны открыли свои границы для граждан Украины, сообщает УНИАН.

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"На прошлой неделе таких стран было 38. За это время, за неделю, их количество увеличилось на 4. Добавились Республика Армения – туда можно прибыть при условии 14 дней самоизоляции. И, откровенно говоря, три мало популярные среди украинцев, но должен их упомянуть, это такие страны, как Буркина-Фасо, Того и Чад", – сказал Кулеба.

21 июля Кулеба заявил, что для украинцев границы открыли 39 стран. Среди них – Болгария, Словения, ОАЭ, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико и Сент-Люсия.

Еще границы для украинцев открыли Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова, Багамские острова, Ливан и Джибути.

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Напомним, 10 августа Минздрав обновил список стран, которые входят в "красную" и "зеленую" эпидемиологические зоны из-за распространения коронавирусной инфекции. В список "зеленых" стран попали Австрия, Грузия, Литва, Словакия и Канада.

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Украинцам же для въезда во многие страны все еще необходимо иметь на руках отрицательные результаты ПЦР-теста на COVID-19. Как его сделать правильно, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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