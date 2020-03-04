5 правил выбора детского питания

В маленьком возрасте ключевую роль в гармоничном развитии малыша играет именно питание. Всемирно известная компания Hamе, которая выпускает 46 видов пюре под ТМ Hamе и ТМ Hamanek, – успешный производитель детского питания. Поэтому эксперты компании помогли нам составить список самых важных правил, которые помогут молодым мамам и папам сделать правильный выбор при подборе детского рациона.

Качество

Пожалуй, самый главный критерий — это качество, которое не должно вызывать никаких сомнений. Продукция ТМ Hamanek производится в Чехии, согласно самым строгим стандартам Евросоюза. Это – весомый довод в пользу того, что Hamanek гарантирует полную безопасность своей продукции, сохраняя ее вкусовые качества. Каждая партия товара проходит различные виды анализов: микробиологические, физико-химические, показатели безопасности и т. д., а затем хранится на специальном складе на заводе не менее 10 дней, в течение которых завершаются все проверки и подтверждается качество готового продукта.

Состав

Заботливым родителям не менее важно обращать внимание на состав продукции. Детское питание должно состоять исключительно из натуральных продуктов. К примеру, пюре от Hamanek фруктовое (пауч) содержат 100% фруктов. В пюре мясо-овощных Hamanek полностью исключены ГМО, красители, консерванты, глютен, соль. Кстати, соль не рекомендуется вводить в рацион ребенка раннего возраста, ведь ее избыток может привести к задержке воды в организме, а также к дополнительной нагрузке на поджелудочную железу и почки ребенка. При создании детского питания специалисты компании Hamе опираются на данные научных исследований в области педиатрии, аллергологии, иммунологии; тщательно работают совместно с педиатрами для получения наилучших рецептур, полезных для малыша, чтобы вы смогли привить ребенку привычку к здоровому питанию с детства.

Ассортимент

Маленький ребенок особо нуждается в большом количестве полезных веществ, которые содержатся в овощах, фруктах, мясе и молочных продуктах. Очевидно, что чем больше ассортимент детского питания, тем больше полезных веществ будет получать малыш.

Мясо-овощные, фруктовые, фруктово-творожные – ассортимент продукции Hamanek позволяет разнообразить рацион питания ребенка и удовлетворить его потребность в питательных веществах, витаминах и микроэлементах.

Комфорт

Дополнительным преимуществом при выборе детского питания станет то, что готовые пюре способствуют комфорту – как малыша, так и его родителей. Ведь, к примеру, мясо-овощные пюре отлично подойдут для обеда или ужина. Такое решение особенно выручает в условиях нехватки времени на готовку, так как у молодых родителей всегда много забот.

Упаковка пюре "пауч" от Hamanek очень практична: ее удобно брать с собой на прогулку, а малыши часто с удовольствием самостоятельно высасывают пюре из упаковки. К тому же, паучи Hamanek имеют уникальный вес – 120 граммов. Это на порядок больше, чем стандартный размер упаковки подобной продукции (как правило, 90 г), поэтому родители могут не волноваться о том, что ребенок вне дома быстро проголодается.

Интерес ребенка

Малыши всегда с особым интересом относятся к ярким и привлекательным упаковкам. Даже здесь компания Hamanek позаботилась об удовольствии маленьких потребителей. Яркие зверушки, украшающие паучи, не только радуют глаз: по таким красочным упаковкам родители могут также изучать животных вместе со своими малышами.

Детское питание – один из тех продуктов, которые стоит выбирать особо тщательно. Придерживаясь правил от Hamanek, вы будете уверены в высоком качестве, безопасности и пользе питания вашего малыша.

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