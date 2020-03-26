Пять смертей от коронавируса: что известно о жертвах COVID-19 в Украине

Медики напоминают о том, что самолечение опасно для вашей жизни

В стране продолжается пандемия смертельно опасного вируса. Центр общественного здоровья Украины официально подтвердил по состоянию на 10:00 26 марта 156 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых один человек выздоровел и еще для пяти диагноз оказался смертельным. Что известно об умерших, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Первая смерть от коронавируса в Украине была зафиксирована 13 марта в Радомышле Житомирской области.

"Умерла 71-летняя женщина из Житомирской области, инфицированная коронавирусом. 12 марта у нее был зафиксирован лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Госпитализировали ее в критическом состоянии", - сообщил специализированный Telegram-канал "Коронавирус_инфо".

Позже у пациентки была диагностирована пневмония, а утром начал падать уровень кислорода в крови. Врачи решили подключить ее к аппарату искусственного дыхания.

Спасти больную не удалось. Женщина слишком поздно обратилась к врачам. Позже эту информацию подтвердила советник министра здравоохранения, врач-инфекционист Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.

Как рассказал мэр Радомышля Владимир Тетерский, люди, которые хоронили умершую женщину, были в специальных костюмах и использовали дезинфицирующие средства. А после захоронения продизенфицировали автомобиль, который привез тело на кладбище.

"Те родные умершей, которые находятся на самоизоляции, не присутствовали при погребении. Они отнеслись к этому с пониманием. Умершую женщину, по рекомендациям областного управления здравоохранения, поместили в закрытый гроб", – отметил Тетерский.

Второй смертельный случай произошел 16 марта, когда в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы 16 марта умерла 33-летняя женщина, которую госпитализировали с подозрением на COVID-19. Позже выяснилось, что пациентка все-таки была инфицирована.

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Как рассказала мать умершей Людмила Пацалюк, ее дочь можно было спасти.

"У нее была сопутствующая неврологическая патология – опухоль возле центрального ствола головного мозга (кавернозная ангиома продолговатого мозга). В октябре 2016 ее прооперировали в Киеве успешно, в последнее время чувствовала себя нормально", – рассказала Палацюк.

По словам матери, 7 марта у Татьяны поднялась температура и она думала, что это обычное ОРВИ.

"Два дня не проходило, и они (Татьяна с мужем, – Ред.) вызвали из Вашковцов врача. Проконсультировавшись, назначили антибиотики, стало опять хуже. 13 марта поехала в Вашковцы, сделала снимок – там двусторонняя пневмония. Понимая с мужем, что автомобиль скорой в их селе скоро развалится, поехали сразу же в областную больницу сами вечером в пятницу, 13 марта. В отделении пульмонологии на них вызверились, мол, зачем пришли без направления. Послушали и сказали, что хрипов нет, а на снимке – все хорошо", - отмечает Людмила.

После этого визита больная вернулась домой. Ее состояние только ухудшалось, и она решила перейти на более сильный антибиотик. Ночью Татьяна начала задыхаться и утром 14 марта в субботу ей вызвали скорую.

"Эта скорая еле доехала до Черновцов, поскольку она неделю на ремонте, а неделю работает. Сразу же Татьяну направили в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Девушка из приемной шла туда пешком, потому что кресло-каталку не нашли. Подключили систему. Позже у нее начался судорожный приступ – из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи и интоксикации организма. Возможно, врачи не обратили внимание, что при удалении опухоли ей капали сильные антибиотики", – рассказала мать женщины.

В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 26 марта

В инфекционном отделении состояние пациентки только ухудшалось, а потом она и вовсе потеряла сознание. Реанимационные мероприятия результата уже не дали, и женщина скончалась.

Впрочем, как сообщила медицинский директор Черновицкой областной больницы Ольга Снигоряк, коронавирус стал "сопутствующей причиной" смерти Татьяны.

"Причина смерти – судорожный синдром на фоне отека головного мозга и не исключено – кровоизлияние в мозг. В умершей была тяжелая патология нервной системы. Кроме этого, имели место тяжелые нарушения на фоне другой патологии – эндокринной. И третье – это было тяжелое поражение легких, без легочной недостаточности, а параллельно мы зафиксировали коронавирус", – заявила Снигуряк.

В свою очередь заместитель главы Черновицкой ОГА Наталия Гусак рассказала, что женщина могла заразиться от своего мужа, который недавно вернулся из Италии.

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У мужчины признаков инфицирования нет, возможно, по словам Гусак, он перенес коронавирус в легкой форме.

Третий и четвертый летальный случаи произошли в один и тот же день, 25 марта. Сперва стало известно о смерти в Тернополе 68-летнего мужчины.

"В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер больной с COVID-19. Это житель села Ковалевка Монастырисского района", – рассказали в пресс-службе Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом.

А на исходе дня умерла женщина в городе Конотоп Сумской области. Ранее экспресс-тест на COVID-19показал у нее положительный результат. Об этой печальной новостисообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

"Женщина, у которой конотопские врачи сегодня диагностировали COVID-19 (коронавирус), умерла. Ожидаем результатов вскрытия", – написал мэр на странице в Фейсбуке.

В свою очередь пресс-служба Сумской областной государственной администрации также подтвердила смерть женщины.

"Причины смерти женщины устанавливаются, поскольку результаты экспресс-теста являются предварительными и не являются основанием для установления окончательного диагноза. Только после проведения лабораторного исследования можно будет говорить о причине смерти. Анализы направлены в Сумской областной лабораторный центр", – говорится в сообщении.

Пятая смерть от коронавируса в Украинестала достоянием общественности только два дня спустя, когда стало известно, что в Ивано-Франковской области умерла женщина, которая 23 марта вместе с мужем поступила в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил Минздрав в Telegram.

Женщина долго занималась самолечением и поздно обратилась к врачам. К сожалению, спасти пациентку уже не удалось, она скончалась через сутки после поступления в больницу. Инфицирование COVID-19 было лабораторно подтверждено уже после ее смерти – это пятый летальный случай от коронавируса в Украине. Ее муж пока еще находится в больнице, его состояние средней степени тяжести.

В то же время в Украине выздоровел первый пациент с коронавирусом, который лечился в Черновцах. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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