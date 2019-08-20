50 тысяч гривен – на мечту!

У каждого человека есть мечта, иногда даже несколько. Кто-то давно не видел старого друга, кому-то хочется открыть собственное дело или – посетить Париж! Бывает, что для исполнения самой заветной мечты не хватает совсем немного. На протяжении почти полугода Альфа-Банк Украина, проводя акцию с символическим названием "Мечта в подарок", помогал своим клиентам воплощать мечты в реальность.

Испытать свою удачу и выиграть 50 тысяч гривен на собственную мечту мог каждый, кто разместил в Альфа-Банке Украина депозит "Умный" сроком на 3 месяца. Четверо победителей акции уже получили деньги, доказав своим примером, что удача может улыбнуться любому человеку. Это – Людвиг Геворгян из Полтавы, Надежда Алексиевец из Ровно, Валерий Шапаренко из Киева, Юрий Мудрый из Каменского. Пятым и последним победителем депозитной акции "Мечта в подарок" стала жительница Сум Антонина Ивановна. К слову, этот денежный сертификат в рамках акции разыгрывался дополнительно. Так что женщине действительно повезло!

На прошлой неделе сумчанку пригласили в отделение Альфа-Банка Украина, что на ул. Воскресенской, 13-б, чтобы лично поздравить с победой и торжественно вручить сертификат на 50 тыс. гривен, который поможет ей приблизить давнюю мечту. Антонина Ивановна – клиент Альфа-Банка Украина уже почти с семилетним стажем. В свое время остановить выбор именно на этом банке ей посоветовал зять, и она об этом ни разу не пожалела. Наоборот, в адрес сотрудников отделения – одни слова благодарности. "Банк надежный, девочки внимательные, всегда все подскажут, помогут, - говорит Антонина Ивановна. – Чувствуешь здесь себя комфортно, как в домашней обстановке. Когда пришла продлевать свой депозит – мне предложили перейти на "Умный" с выгодными условиями, который, к тому же, участвовал в акции. Честно, на победу не рассчитывала. За свою жизнь (а я уже пенсионерка) никогда ничего не выигрывала. А тут такая удача! Когда позвонили из банка и сказали, что я стала победительницей – сначала даже не поверила, подумала, что это какой-то розыгрыш. Однако все оказалось правдой! Часть средств оставлю на депозите, а часть планирую потратить на поездку в Карпаты – никогда там не была. Теперь появилась такая возможность. Еще хочу посмотреть Львов. Поедем на западную Украину вместе с внуком Ярославом, которому 11 лет. Как раз есть еще время до школы. Для него это сюрприз. Уверена, что внуку понравится. Очень рада, что Альфа-Банк подарил нам такую возможность. Мечты сбываются!"

Реклама

Как уточнила Татьяна Ермакова, директор отделения "Сумское" Альфа-Банка Украина, вклад "Умный" продолжает действовать на постоянных условиях. Это – единственный вариант депозитной программы с высокой доходностью и гибкостью сохранения средств. Срок – всего 3 месяца, при этом клиент получает растущую ставку до 21% годовых. Такой показатель на сегодня является самым высоким среди аналогичных банковских предложений. Дополнительное преимущество – возможность забрать деньги после окончания каждого месяца без потери начисленных процентов.

К слову, Альфа-Банк Украина входит в ТОП-3 банков как лидер в привлечении депозитов физических лиц, а по данным НБУ – в ТОП-10 банков по объему активов и относится к системно важным банкам. В рейтинге "Финансовый Оскар" от всеукраинского журнала "Бизнес" банк занимает второе место в номинации "Выбор населения".

Лиза Павлова

Лицензия НБУ №61 от 05.10.2011 г.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама