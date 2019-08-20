57 из 200 автомобилей скорой помощи передал Фонд Рината Ахметова медикам всей Украины

/ Фото: fdu.org.ua

Фонд Рината Ахметова передал очередную партию машин скорой помощи областным больницам, станциям скорой помощи и амбулаториям сельских громад по всей стране.

Еще 27 больниц и станций скорой помощи по всей стране получили новые специально оборудованные автомобили. Среди них 25 – типа В Peugeot Boxer и два – типа В Citroen Jumper.

Это второй этап проекта "200 "скорых" для Украины". 5 июля Фонд уже передал государственным учреждениям здравоохранения 30 карет скорой помощи. Таким образом, на сегодня 57 машин уже спасают жизни украинцев. Еще 143 до конца года поступят на службу врачам и пациентам.

Современные спецавтомобили оборудованы по последнему слову медицинской техники. По сути, это реанимации на колесах, которые могут спасать человеческие жизни в ситуациях, когда счет идет на минуты: дефибриллятор и портативная система реанимации, кислородные аппараты и многое другое.

"Сейчас износ машин в автопарке городской подстанции около 60%, и эта машина – важный для Николаева подарок. От имени коллектива медиков, водителей и пациентов хочу передать большое спасибо за этот автомобиль Ринату Ахметову", – сказала Ирина Донец, заместитель главного врача Николаевского областного центра медицины катастроф.

Житомирская область сегодня получила уже пятую "скорую" от Рината Ахметова. Исполняющая обязанности главврача Житомирского центра медицины катастроф Светлана Мошковская в прошлый раз увезла из Киева сразу четыре машины.

"Скорые" от Рината Ахметова отлично зарекомендовали себя в работе и уже спасли десятки жизней. Они быстрые, удобные, отлично оборудованы. Спасибо большое, что подарили нам еще и пятую", – сказала Светлана Андреевна.

Проект "200 "скорых" для Украины" реализуется по личному решению Рината Ахметова и полностью финансируется из его средств. Впервые за 28 лет независимости страны один благотворитель передал медикам такое количество суперсовременных карет скорой помощи.

"200 "скорых", закупленных по решению Рината Ахметова, за год позволят врачам совершить более миллиона вызовов и спасти свыше миллиона человеческих жизней. Это один из важнейших проектов Фонда Рината Ахметова, направленных на помощь людям. Важно отметить, что это самые современные автомобили, оборудование которых ни в чем не уступает технике частных клиник", – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

С 2007 года Фонд реализовал ряд проектов, которые помогли сотням тысяч украинцев сохранить свое здоровье. В частности, помощь получили более 120 000 человек в рамках программ "Рак излечим" и "Стоп туберкулез". Фонд единственный в Украине ежегодно оказывает поддержку детям Донбасса в рамках таких проектов, как "Здоровое сердце", "Реабилитация раненых детей", "Лекарства детям", "Теперь я слышу".

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