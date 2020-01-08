5G, еМалятко и отказ от бумажных трудовых книжек: цифровые изменения в Украине в 2020-м

Смартфон / Фото: Pixabay

Вот уже несколько лет, как в Украине проводится масштабная цифровизация. Мы уже рассказывали, что в 2019 году заработала услуга по переносу абонентских номеров – MNP, которая позволяет украинцам сменить оператора, но при этом сохранить номер телефона, в Киеве начали вводить единый электронный билет для поездок в муниципальном общественном транспорте, а рецепты на некоторые лекарства приходят пациентам по SMS. На этот год также запланировано немало новшеств, сайт "Сегодня" рассказывает, каких цифровых изменений можно ожидать в 2020 году.

Документы в смартфоне

16 декабря стартовал период бета-тестирования мобильного приложения "Дия", которое позволяет перенести водительские права и техпаспорт на смартфон. Тестирование вскоре закончится, и уже в ближайшие месяц-два украинцы, по заявлениям властей, смогут воспользоваться этим приложением.

Первыми оцифровать можно будет водительские права и техпаспорт. Чтобы их оформить, нужно будет только загрузить на смартфон вышеупомянутое приложение и пройти электронную идентификацию. Если все сведения о вас есть в единой информационной системе МВД, то электронные документы сгенерируются автоматически.

В правительстве отмечают, что в ближайшем будущем в приложение хотят добавить студенческие билеты, идентификационные номера и паспорта.

Цифровые трудовые книжки

В 2019 году Кабинет министров объявил о начале искоренения бумажного документооборота и, в частности, именно трудовых книжек. Впервые о намерении упразднить трудовые книжки министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет упомянул еще в сентябре и отметил, что трудовые книжки должны, наконец, уйти в историю.

Позже Дубилет сообщил, что уже запущены в работу законопроект и акты Кабмина, которые отменят обязательность трудовых книжек. Известно, что в результате такой реформы трудовые книжки изымать и утилизировать никто не будет. Они останутся у людей на руках либо у кадровиков. Каждый человек сможет по-прежнему фиксировать информацию о своем трудоустройстве в трудовой книжке, достаточно будет попросить об этом работодателя. Однако заполнение и подача трудовых книжек не будут обязательными. А заменит их электронный цифровой реестр, куда и будет вноситься информация о трудоустройстве, стаже, увольнении и т.д.

27 декабря Кабинет министров утвердил законопроект "О труде", который и предполагает переход на цифровые реестры вместо бумажных трудовых книжек. Так что в 2020 году уже смело можно ожидать такие изменения.

Реклама

Обучение цифровой грамотности

Министерство цифровой трансформации провело исследование, в ходе которого выяснилось, что 53% украинцев очень плохо владеют цифровыми навыками.

Уже 21 января 2020 года будет запущена национальная образовательная онлайн-платформа по цифровой грамотности "Дия. Цифровое образование", которая будет состоять из пяти курсов для различных целевых аудиторий и будет показана в форме сериала. Изначально на платформе появятся только три курса:

базовый курс;

курс цифровой грамотности для учителей;

курс для родителей "Онлайн безопасность для детей".

Вместо уровней во время обучения будут сезоны и серии, а перейти к следующей серии нельзя будет, пока не просмотришь и не сдашь тесты по предыдущей. Сериал будет доступен для всех бесплатно, к тому же планируется три языка: украинский, русский и жестовый язык.

Услуга для родителей еМалятко

В начале января в Харькове запустили комплексную услугу для молодых родителей еМалятко, и уже есть возможность получить шесть услуг всего по одному заявлению в роддоме (регистрация рождения ребенка, назначение помощи при рождении ребенка, определение гражданства ребенка и т.д.).

Всего еМалятко предполагает десять услуг для родителей новорожденных и объединяет 8 сервисов. В январе услугу запускают еще в десяти украинских городах: Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.

С помощью этого сервиса можно будет воспользоваться такими услугами, как:

Реклама

государственная регистрация рождения ребенка;

регистрации места проживания родившегося ребенка;

назначение пособия при рождении ребенка;

регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения;

регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов;

получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;

определение происхождения родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;

определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;

присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;

назначение пособия многодетным семьям.

5G в Украине

В мае 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ "Об обеспечении услуг для внедрения системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения" и отметил, что связь 5G в 2020 году заработает в большинстве стран ЕС, поэтому он одобрил указ, который четко определяет график запуска связи пятого поколения в Украине в 2020 году.

Сейчас в правительстве отмечают, что для перехода на связь нового поколения нужно полностью разобраться с внедрением 3G-4G по всей Украине, поэтому в том, что 5G заработает в 2020 году, есть сомнения.

Напомним, что, когда мы говорим о 5G, речь идет не столько об абонентах, сколько о промышленном использовании, т.к. это технология в основном не для для массового рынка. Именно 5G позволит запускать автомобили на самоуправлении и передавать огромные объемы информации всего за несколько секунд.

Главным преимуществом нового поколения мобильной связи должна стать скорость передачи данных. Считается, что средняя скорость 5G будет достигать 1—2 Гбит/с. Технология 5G также может обеспечить более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G. Таким образом, внедрение новейшей технологии связи остается важным этапом цифровизации в Украине.

На данный момент операторы массово расширяют подключения 4G, стремясь к тому, чтобы как можно больше населенных пунктов было охвачено новым поколением связи. В Минцифре же отмечают, что в ближайшем будущем хотят обеспечить покрытием интернета 90% населения.

Цифровизация для верующих

Буквально на днях стало известно, что пользователи смартфонов скоро смогут воспользоваться приложением от Православной церкви Украины.

Как рассказал спикер ПЦУ архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий, мобильное приложение будет работать на операционных системах iOS и Android. Соответственно, скачать его можно будет в App Store и Play Market.

"Это приложение "Моя церковь", где можно будет найти наиболее востребованную информацию. Например, по календарю или ближайшему приходу, храму ПЦУ. Или другие вопросы, которые возникают в связи с церковной жизнью, и которые можно решить через средства современной коммуникации", – рассказал архиерей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама