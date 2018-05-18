60 бочек химикатов под Керченским мостом: Тымчук рассказал о химическом оружии в Крыму

До аннексии российские СМИ трубили о химической опасности, но после оккупации даже не вспоминают об опасных бочках на дне моря

Крым нужен России для размещения военной базы, так как экологическая угроза от находящегося там химического оружия не сильно беспокоит Кремль. Только у берегов полуострова закопано порядка 60 контейнеров с опасными веществами. Об этом сообщает народный депутат Дмитрий Тымчук, ссылаясь на материал крымского отделения группы "Информационное сопротивление", координатором которой он является.

Отмечается, что химическое оружие на территории Крыма появилось еще во время Первой мировой войны. В советский период даже учения проводились с применением боевых отравляющих веществ. В ходе Второй мировой войны и после нее в Черном море проводились захоронения химоружия.

По словам Тымчука, начала всплывать тема этих бочек лет за пять до аннексии Крыма, когда российские СМИ разгоняли истерию в связи с "опасностью" для туристов ехать на украинский полуостров, чтоб переманить их в Сочи.

"Украинское правительство 16 лет по мере возможностей финансировало программу по его нейтрализации, которую Россия активно саботировала, отказываясь предоставить сведения о местах затопления отравляющих веществ и параллельно занимаясь нагнетанием в СМИ. Но после аннексии Крыма тема химоружия оказалась в России под строжайшим запретом. Российские пропагандисты в один момент как воды в рот набрали. Словно и нет никаких бочек и никакого иприта", – отмечает нардеп в Facebook.

Он подчеркнул, что только в районе недавно открытого Крымского моста захоронены десятки бочек с химическим оружием.

"Порядка 60 контейнеров с химическим оружием находятся на небольшой глубине в районе Керчи – там, где оккупанты построили свой хваленый мост. Но об этом в российских СМИ после 2014 г. вы не найдете ни полслова. Потому что возникает закономерный вопрос: если Кремль тратит миллиарды на мост, почему он не занимается проблемой, которая угрожает жизни и здоровью крымчан, как и россиян, прущихся сюда на отдых".

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Тымчук добавил, что это все объясняет истинные планы Кремля относительно полуострова, которые не имеют ничего общего с восстановлением курортной инфраструктуры.

"Крым нужен России как место для размещения военной базы и плацдарм для наращивания военного присутствия в регионе. Не более. Строительство Керченского моста, развитие инфраструктуры Крыма подчинено исключительно этой задаче. Все остальное, в том числе и основную массу крымчан, в Кремле рассматривают как балласт, которым можно пренебречь", – подытожил нардеп.

Еще в 2011 году появились сообщения, что на дне Черного моря в Крыму нашли ядохимикаты. Тогда ученые утверждали: если хотя бы одна бочка с химическим оружием даст течь – экологической катастрофы не избежать.

Спустя два года экологи забили тревогу, что химическое оружие на дне Черного моря угрожает экологической катастрофой. Точное количество опасных контейнеров и координаты их местонахождения не известны. Но по некоторым данным, на морском дне таких бочек может быть больше тысячи.