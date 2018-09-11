7 из 10 украинцев готовы проголосовать за вступление в НАТО

При этом 41,6% граждан считают вступление в Альянс наилучшим способом обеспечения национальной безопасности страны

Вступление в НАТО является наилучшим способом обеспечения национальной безопасности Украины, считает 41,6% украинцев.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", такое результаты социологического исследования, которое провели Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевский международный институт социологии.

Еще 35,3% выступили за внеблоковый статус страны, а 6,4% поддерживают военный альянс с Россией и остальными странами СНГ. Еще 16,3% затрудняются с ответом.

Также большинство респондентов (63%) выступили за проведение референдума по вступлению Украины в НАТО, однако непосредственно за это готовы проголосовать 67,2%.

Главными причинами для вступления в Альянс украинцы называют гарантию безопасности Украины (76,2%), возможность противостоять агрессии России и вернуть оккупированные территории (34%), а также укрепление и модернизация вооруженных сил (31,5%).

Противники вступления в НАТО называют Альянс агрессивным империалистическим блоком и утверждают, что присоединение Украины может втянуть страну в его военные действия.

Опрос проводился 16-18 августа, участие в нем приняли 2041 респондента из всех областей страны, кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Погрешность выборки в пределах 2,3%.

Напомним, что ранее президент Петр Порошенко внес в Раду законопроект об изменениях в Конституцию, закрепляющих стремление Украины в ЕС и НАТО.

Однако в то же время, по мнению украинского посла в ФРГ Андрея Мельника, Украина вступит в Североатлантический альянс еще не скоро.

Также мы сообщали, что, прежде чем вступить в НАТО и ЕС, Украина должна провести ряд важных реформ, о чем ей сказали в Брюсселе.