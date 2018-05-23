70 украинских студентов выиграли престижный конкурс с поездкой в Берлин

23 мая благотворительный Фонд Бориса Колесникова подвел итоги всеукраинского образовательного проекта "Железнодорожник 2018", который он инициировал для талантливой украинской молодежи. На торжественной пресс-конференции в Киеве были оглашены имена победителей конкурса, которые уже в сентябре посетят ведущий транспортный форум InnoTrans 2018 в Берлине.

В проекте приняли участие 950 студентов из 23 железнодорожных и транспортных вузов страны. "Железнодорожник 2018" длился три месяца и состоял из двух этапов: конкурсанты проходили комплексное тестирование по техническим дисциплинам, теории и истории железнодорожной сферы, а в финале конкурса защищали собственные проекты перед экспертами отрасли.

Президент благотворительного Фонда Борис Колесников вручил молодым железнодорожникам сертификаты на посещение выставки в Германии. В своем приветственном слове он отметил, что финалисты оказались очень сильными, подготовили перспективные и оригинальные наработки, в связи с чем организаторы конкурса приняли решение увеличить количество заявленных призовых мест в конкурсе из тридцати до семидесяти.

"Проект "Железнодорожник" проводится Фондом третий раз. Уровень подготовки конкурсантов и качество их работ постоянно растут. Мы решили наградить поездкой на InnoTrans всех нынешних финалистов, каждый из них достоин победы. На выставке молодые специалисты увидят все достижения отрасли, которые есть в мире на сегодняшний день – самые современные скоростные поезда, пассажирские и грузовые вагоны от гигантов Alstom, Pendolino, Bombardier Transportation GmbH, Siemens AG, PESA Bydgoszcz, Škoda Transportation, Hyundai Motor Company и многое другое. Полученный в поездке опыт студенты обязательно применят в родной Украине", – рассказал Борис Колесников.

В жюри конкурса "Железнодорожник" вошли: заслуженный работник транспорта, директор "Института транспортных стратегий" Алексей Кривопишин; замдиректора департамента пассажирских перевозок в дальнем сообщении "Укрзалізниці" Александр Красноштан; заместитель министра инфраструктуры 2014-2015 гг., советник главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кава. Эксперты транспортной отрасли отметили высокий уровень подготовки украинских студентов, а также новаторский подход к стратегиям и бизнес-идеям, которые они презентовали в финале.

"Я приятно удивлен целеустремленностью и активностью нынешней молодежи. Члены жюри с удовольствием обсуждали со студентами, как усовершенствовать системы ориентирования пассажиров на железнодорожных вокзалах и системы контроля за пребыванием поезда на перегоне. Мы говорили о новых мобильных приложениях для пассажиров и инновационных технологиях экспорта украинской продукции в страны ЕС. Будущие железнодорожники предлагали идеи, как внедрить 3D-печать в сферу железнодорожного транспорта и как избавиться от вечной проблемы мусора на железной дороге и многое другое. Уверен, эти молодые люди завтра станут ведущими специалистами железнодорожной и транспортной сферы Украины. За такими, как они – новые реформы, позитивные изменения и достижения", – рассказал глава жюри проекта "Железнодорожник 2018" Алексей Кривопишин.

Победители конкурса посетят выставку InnoTrans 2018 с 19 по 21 сентября. Там они побывают у экспозиций известных мировых производителей, пройдут мастер-классы у специалистов, прослушают лекции и семинары по развитию отрасли.

Напомним, Фонд Бориса Колесникова в нынешнем учебном году реализует семь образовательных проектов для студентов – "Агро", "Пищевые технологии", "Авиатор", "Архитектор", "Морское дело", "Железнодорожник" и "Программист" с поездками победителей на профильные форумы по всему миру.