70 юных железнодорожников Украины посетили профильный форум в Берлине

Дом Ангелы Меркель, Рейхстаг, Бранденбургские врата – памятники архитектуры, которые уже давно стали символами Берлина. Их удалось увидеть украинским студентам – победителям всеукраинского образовательного проекта "Железнодорожник". Экскурсионная программа от Фонда Бориса Колесникова стала приятным дополнением к поездке в Германию на одну из крупнейших транспортных выставок InnoTrans.

Из почти тысячи студентов в финал "Железнодорожника" прошло 70 человек. Победителями должна была стать половина.

"Они вышли в финал, они прошли огромный путь конкурсный. Это же по сути дела плей-офф Лиги чемпионов. Все же конкурсы на отсечение, то есть на выбывание. И осталось 70 лучших в стране. Ну я посмотрел... Это просто знаете, как ножом по сердцу, пусть едут все. Поэтому мы вдвое увеличили призовой фонд, и вот они все здесь", – рассказал президент благотворительного фонда Борис Колесников.

По словам студентов, увидеть лучшую коллекцию мирового железнодорожного бренда – это как побывать в будущем. Они ознакомились с первым в мире поездом на водородном топливе. Французская разработка полностью экологична. В окружающую среду поезд выделяет только воду.

Благодаря свободному английскому, студенты без посредников пообщались с топ-менеджерами компаний. Некоторые уже даже успели договориться о практике.

"Я общался с главой австрийской компании. Я хочу получить знания и опыт за рубежом, для того чтобы привезти это в Украину и применить здесь", – рассказал победитель конкурса "Железнодорожник" Игорь Парадюк.

В следующем году на этих студентов ждет еще один конкурс. Лучшие получат грант на стажировку в ведущих железнодорожных концернах мира.