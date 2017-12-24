8-летняя украинка установила необычный рекорд

Сегодня, 06:02

Повторить то, что делает Маша, не под силу и взрослому

Кадр из видео
Кадр из видео

Катается на гироборде, читает стихотворение и решает в уме сложные математические примеры. И все это одновременно. На такое способна восьмилетняя Маша Скрипка из Чернигова. Благодаря своим уникальным способностям – девочка установила Рекорд Украины. 

8-летняя Маша легко складывает и отнимает в уме сложные числа. При этом параллельно может декламировать стихотворения. Но чтобы установить рекорд – к этим двум действиям добавила еще одно. Повторить то, что делает Маша не под силу и взрослому.

Раскрыть таланты Маше помогла ментальная арифметика. Ею девочка занимается уже два года.

Родители свою дочь вундеркиндом не считают. Говорят, она – обычный и очень трудолюбивый ребенок. Маша вообще натура многогранная: занимается гимнастикой и музыкой.

Но ключик к успеху – это все-таки ментальная арифметика, говорят педагоги. Она развивает оба полушария и помогает раскрыться гуманитарным талантам. Дети начинают рисовать или писать стихи. Главное – тренировки.

Напомним, в День святого Николая одесситам презентовали самый большой в Украине пряничный город. После фиксации рекорда на Думской площади съедобный населенный пункт поделили на части и раздали сладкоежкам.

Также мы писали, что француз в одиночку совершил кругосветное путешествие на яхте за 42 дня.
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