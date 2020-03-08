8 Марта: день стереотипов или повод поддержать состояние влюбленности

8 Марта / Фото: Pexels

Несмотря на неоднократные попытки Института национальной памяти декоммунизировать 8 Марта и превратить женский праздник в рабочий день, он так и остался выходным, а в этом году – еще и перенесся на понедельник, устроив длинный уик-экд.

И пока в Украине ломают копья вокруг того, стоит ли отмечать "советский" праздник, напомним, что же о Международном женском дне думают известные украинки.

Современная украинская писательница Оксана Забужко считает, что 8 марта надо воспринимать как день борьбы женщин за свои права, а не день стереотипов вроде: "муж должен приготовить ужин" или "обязательно надо дарить что-то женщине именно в этот день". Для нее этот день мало чем отличается других дней в году, пишет Styler.

А вот поэтесса Лина Костенко положительно относится к празднованию 8 Марта и призывает мужчин поддерживать в своих женщинах состояние влюбленности.

"Трудно любить умную женщину. Всегда боишься упасть в ее глазах. Женщина теряет в интеллекте, только когда она влюблена. Так что желательно поддерживать в ней это состояние", – пишет Лина Костенко на своей странице в Facebook в 2020-м.

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А пятью годами ранее поэтесса пожелала женщинам весеннего настроения, женственности и немного безрассудных поступков:

"Хочу, чтобы вы чувствовали себя хрупкой девушкой рядом со своим мужчиной, и сильной, перед любимыми трудностями и препятствиями. Вспоминайте об этом не только в первую декаду марта, а каждый день. Утром перед зеркалом, в автобусе, на занятиях/работе, по дороге домой, рядом с родными и близкими, перед сном", – писала она.

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В то же время последовательной противницей Дня международной солидарности женщин выступает экс-нардеп от ВО "Свобода" Ирина Фарион. По мнению политика, этот день является "праздником проституток".

"Меня мужчины не поздравляют с 8 Марта, предвидя мою реакцию. Исторический контекст этого праздника связан с протестом проституток, с которыми не рассчитались матросы. И эти проститутки вышли в Америке на демонстрацию, чтобы им вернули деньги за их тяжкий труд", – рассказала националистка в эфире телеканала 112.

Напомним, что в Украине многие разделяют мнение как сторонников, так и противников празднования 8 Марта.

Так, сегодня в центре Киева, на Михайловской площади, люди собрались на "женское шествие", среди которых и феминистский марш к Международному дню борьбы за права женщин, и посвященный "традиционному" 8 Марта.

Организаторы шествия призывали общественные организации, представительниц политических партий, всех украинских женщин выйти на марш и солидарно заявить о своем праве бок о бок с мужчинами строить свою страну.

Видео: Игорь Рец

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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