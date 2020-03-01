Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,93

82 оккупанта уничтожены и ранены: в штабе ООС назвали потери боевиков в феврале

1 марта, 14:34

Игорь Тимофеев

Боевики подрывались на своих минах и гибли от ответного огня ВСУ

В феврале 2020 года украинские военные на Донбассе уничтожили 38 местных боевиков т.н. "Л/ДНР", наемников из РФ и кадровых российских военных.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Безвозвратные потери оккупантов составили 38 человек, еще 44 боевика получили ранения, контузии и боевые травмы.

Реклама

Кроме того, бойцы ВСУ смогли уничтожить пять единиц вооружения военной техники оккупантов, в том числе одну станцию радиоэлектронной борьбы.

В штабе ООС рассказали, что украинские военные всегда дают противнику отпор в случае угрозы жизни и здоровью наших воинов, при попытках захвата территорий, прорыва вражеских разведывательно-диверсионных или штурмовых групп.

В тренде
Заявление "Медиа Группы Украина" по итогам встречи руководителей медиагрупп с президентом Украины Владимиром Зеленским

Ранее сайт "Сегодня" писал, что волонтер Роман Доник сообщал, что бойцы 93-й бригады ВСУ уничтожили противотанковой ракетой УАЗик с боевиками .

А Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что с начала февраля боевики понесли серьезные потери : на своих же минных полях погибли шесть оккупантов.

За этот же период украинские военные на Донбассе потеряли убитыми пять человек. Они стали жертвами огня снайпера и подрывов на минах.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс ВСУ боевики ООС потери боевиков

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус
Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Прогноз погоды в марте озадачил синоптиков: когда придет настоящая весна
Прогноз погоды в марте озадачил синоптиков: когда придет настоящая веснаУкраина
Земля для ветеранов АТО: у Зеленского рассказали, что хотят поменять
Земля для ветеранов АТО: у Зеленского рассказали, что хотят поменятьЭкономика
Бизнесменам в Украине хотят упростить жизнь: что придумали в правительстве
Бизнесменам в Украине хотят упростить жизнь: что придумали в правительствеЭкономика
Курс доллара в Украине: стабильность нарушится после 8 марта
Курс доллара в Украине: стабильность нарушится после 8 мартаФинансы
Котенок на передовой: солдаты рассказали, как
Котенок на передовой: солдаты рассказали, как "на Толике все держится"Донбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...