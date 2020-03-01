82 оккупанта уничтожены и ранены: в штабе ООС назвали потери боевиков в феврале

Боевики подрывались на своих минах и гибли от ответного огня ВСУ

В феврале 2020 года украинские военные на Донбассе уничтожили 38 местных боевиков т.н. "Л/ДНР", наемников из РФ и кадровых российских военных.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Безвозвратные потери оккупантов составили 38 человек, еще 44 боевика получили ранения, контузии и боевые травмы.

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Кроме того, бойцы ВСУ смогли уничтожить пять единиц вооружения военной техники оккупантов, в том числе одну станцию радиоэлектронной борьбы.

В штабе ООС рассказали, что украинские военные всегда дают противнику отпор в случае угрозы жизни и здоровью наших воинов, при попытках захвата территорий, прорыва вражеских разведывательно-диверсионных или штурмовых групп.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что волонтер Роман Доник сообщал, что бойцы 93-й бригады ВСУ уничтожили противотанковой ракетой УАЗик с боевиками .

А Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что с начала февраля боевики понесли серьезные потери : на своих же минных полях погибли шесть оккупантов.

За этот же период украинские военные на Донбассе потеряли убитыми пять человек. Они стали жертвами огня снайпера и подрывов на минах.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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