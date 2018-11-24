85 лет Голодомору: украинские политики обвинили в геноциде Кремль

По мнению историка, Сталин отомстил Украине за многочисленные восстания против советской власти

Сегодня, 24 ноября – День памяти жертв голодоморов, который вот уже двадцать лет отмечается в четвертую субботу ноября. В этом году еще и особая дата: ровно 85 лет прошло с тех трагический событий 1933 года, которые унесли, по разным подсчетам, от 3 до 4,5 миллионов жизней. Больше всего украинцев погибло в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Черниговской, Житомирской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.

Украинские политики и общественные деятели почтили в этот день память погибших и назвали имена виновных.

Как президент почтил память жертв

В 85-ю годовщину президент Петр Порошенко обратился к украинцам и выразил уверенность, что миллионы невинно загубленных душ наконец-то обрели вечный покой. Об этом глава украинского государства написал на своей странице в Facebook.

"День памяти жертв голодоморов – геноцида украинского народа – это весомый повод вспомнить и осмыслить великие трагедии прошлого века, помянуть в молитве невинных жертв. Этот день также побуждает нас еще раз посмотреть прямо в глаза ужасной правде: голодоморы в Украине были искусственными, совершенными людьми против людей. Точнее – нелюдями против людей. И во имя сохранения Украины мы должны всегда помнить об ужасных преступлениях, совершенных коммунистическим режимом на украинских землях", – написал Порошенко.

По его мнению, цивилизованный мир сделал и делает все возможное, чтобы горькая, но столь необходимая правда приобрела широкую огласку, а преступления тоталитарного режима получили надлежащую историческую и правовую оценку.

"Верю, миллионы невинно загубленных душ наконец-то смогли обрести вечный покой", – подытожил глава государства.

Обращение к украинцам, которое президент оставил на сайте главы государства накануне скорбной даты, куда более эмоциональное и конкретное. Голодоморы в Украине совершили изверги: подчеркнул Порошенко в своем обращении, особо отметив, что все преступления против Украины в XX веке были совершены преимущественно коммунистическими режимами.

"Этот день побуждает нас еще раз посмотреть прямо в глаза ужасной правде: голодоморы в Украине были искусственными, совершенные людьми против людей. Точнее – извергами против людей. Голодомор 1932-1933 годов, голодоморы 1921-1922 и 1946-1947 годов, политические репрессии, депортации – это далеко не полный перечень преступлений, содеянных тоталитарным коммунистическим режимом на украинских землях", – заявил президент.

Фото: president.gov.ua

Затем президент Петр Порошенко с супругой лично почтили память жертв Голодомора: они положили колосковую композицию к Памятному знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов на Михайловской площади в Киеве. Как сообщает пресс-служба главы государства, у подножия памятного знака также зажгли лампадки.

Преступление без срока давности

Лидеры Украины также почтили память жертв голодоморов, особенно подчеркнув, что виновником трагедии является Кремль.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил 23 ноября, что по замыслу организаторов Голодомора физическое уничтожение значительной части народа, а также ментальные изменения характера украинцев вследствие страданий должны были укротить свободолюбивый дух украинцев, удержать его в территориальных границах империи и в духовном карцере "русского мира".

"В Кремле хорошо помнили национальное освободительное движение Украинской революции 1917-1920 годов. Его результатом стало создание Украинского государства и объединение всех украинских земель – от Галичины и Закарпатья до Кубани и Слобожанщины, от Крыма и Причерноморья до Полесья и Северщины в целостный и единый политический организм. И только разногласия и распри между тогдашним руководством нации и усталость от мировой войны государств Европы не дали до конца завершиться вековечной мечте поколений украинцев", – подчеркнул глава парламента.

А премьер-министр Владимир Гройсман считает, что это преступление против народа Украины не имеет срока давности.

"85 лет назад руководство СССР поступило геноцид против украинского народа. Миллионы людей стали жертвами голодомора, искусственно создал советский режим. Это преступление не имеет срока давности," – заявил премьер в обращении к соотечественникам 24 ноября.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов подчеркнул, что "искусственный голод в Украине – настоящий геноцид украинского народа – одно из крупнейших преступлений кремлевских палачей во главе со Сталиным".

Глава СНБО отметил, что "сегодня на украинской земле вновь идут боевые действия, гибнут лучшие сыны и дочери нашей страны. И как почти сто лет назад, главным виновником трагедии является Кремль".

Фото: rada.gov.ua

Не остался в стороне и предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, который заявил: украинцев решило уничтожить безбожное советское руководство. Патриарх отметил во время своего выступления в Верховной Раде по случаю 85-годовщины трагических событий, что урожай в 1932-33 годах был, но хлеб давали только россиянам.

"Безбожное советское руководство, которое сидело в Москве, решило уничтожить украинцев, чтобы они не преобладали над русским народом. Это одна из причин. Перепись 1999 года свидетельствует, что украинцев стало 65 млн, а россиян стало больше", – сказал Филарет.

Он вспоминает, что в те годы с урожаем не было проблем, но его вывезли, когда в результате переписи населения в СССР стало ясно – украинцев 85 млн, россиян – 65 млн.

"Мой отец работал на цементном заводе, возле села, но хлеба ему не давали ... Мы переехали на шахту, где работали в основном русские. Им на шахте хлеб давали, рабочим – 400 гр, а членам семьи – 200 гр...Моему деду из села хлеба не давали, поэтому он умер. Нас уничтожали, но мы живы, не только живы, но и утверждаемся ... Душу и тело мы положим за нашу свободу и это правда, потому что мы в рабстве жить не хотим и не будем никогда", – поделился воспоминаниями глава УПЦ.

Что говорят о Голодоморе за рубежом

Политики стран запада также осудили это преступление коммунистического режима против украинского народа. Об этом, в частности, говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Хизер Нойерт, сообщает Радио "Свобода".

"Этот катастрофический искусственный голод был одним из самых жестоких актов ХХ века и является напоминанием о преступлениях коммунизма", – заявила Нойерт и подчеркнула, что сегодня украинцы продолжают умирать в результате попыток России "уничтожить идентичность и западные устремления народа Украины".

"Агрессия России на востоке Украины привела к более чем 10 тысячам смертей. Однако Россия не сможет победить крепкий украинский дух и не ослабит стремление украинцев к лучшему будущему. Мы помним о миллионах невинных жертв Голодомора и подтверждаем нашу неуклонную поддержку национального суверенитета и территориальной целостности Украины, а также право украинского народа выбирать свой курс", – говорится в заявлении.

Раймондс Вейонис и Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Пребывающий с визитом в Киеве президент Латвийской Республики Раймондс Вейонис также выступил с заявлением. По словам латвийского лидера, его визит в Украину в День памяти жертв Голодомора является символическим.

заявил, что его страна поддерживает усилия Украины, направленные на признание международным сообществом Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

"Мы чтим память жертв Голодомора. Как и Украина, Латвия пострадала от преступлений режима Сталина. Поэтому мы поддерживаем усилия Украины, направленные на установление исторической справедливости и достижение международного осуждения геноцида против народа Украины", – подчеркнул и напомнил, что Латвия в 2008 году признала Голодомор геноцидом, совершенным против украинского народа.

Акция украинцев Сиднея

Конечно же, не осталась равнодушной и украинская диаспора: в Сиднее украинцы зажгли свечи в день памяти жертв Голодомора.

Как говорится в сообщении Facebook-сообщества "Вільна думка", участники акции собрались в центре Сиднея, чтобы в 16 часов по местному времени зажечь символические свечи памяти. Австралийские украинцы спели "Вечную память", а затем несколько раз повторили "помним".

"Украинцы Сиднея зажгли символическую свечу памяти в центре города, на Мартин плейс. Мы помним о Голодоморе!" – говорится в сообщении.

Кроме того, активисты установили баннер с информацией о Голодоморе в Украине.

Историк: мир должен признать, что это был геноцид украинцев

По мнению историка Станислава Кульчицкого, необходимо довести до сознания людей во всем мире доказательства того, что Голодомор был геноцидом украинцев. Таким образом советская власть отомстила крестьянству Украины за многочисленные восстания против большевиков. Об этом он рассказал в интервью сайту "Сегодня" ("На Западе не поняли коварства Сталина": интервью с историком о Голодоморе")

"Геноцид – это юридическая оценка Голодомора, ее должны давать юристы, а не историки. Я привожу факты, подтверждающие такую точку зрения. Здесь главное то, что речь идет о голоде на селе, об истреблении миллионов крестьян. На Западе, когда на это смотрят, говорят: это социоцид, ведь уничтожали крестьян. Надо отдать должное советской дипломатии, которая повлияла на определение геноцида в Конвенции ООН 1948 года. Рафаэль Лемкин (основатель определения термина) включал в определение геноцида социальную группу, но советская дипломатия добилась того, что остались только национальные, религиозные, расовые и этнические группы. Крестьяне, являющиеся социальной группой, не входят в официальное определение геноцида. Ленинская национальная политика была лицемерной, доказать ученым Запада, что сталинский удар направлялся против определенной национальности, очень трудно. Советская дипломатия была убеждена, что это невозможно. Если удар наносился по крестьянам, то это не геноцид, ибо социальная группа в Конвенции ООН 1948 года исключена из перечня групп", – говорит историк в интервью.

Говоря о причинах Голодомора, Станислав Кульчицкий считает, что организация ситуации искусственно созданного голода была местью украинцам. В Украине было намного больше антисоветских восстаний, чем в четырех регионах РСФСР вместе взятых. Еще была жива память о свержении советской власти в Украине в 1919 году, поэтому Сталин опасался новых бунтов.

"Возможные протесты местного населения были подавлены искусственно созданной ситуацией голодного мора", – резюмирует историк.

Напомним, что сегодня, 24 ноября, в 16 часов прошла общенациональная акция "Зажги свечу".