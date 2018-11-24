85-я годовщина Голодомора: как в Украине и мире реагируют на скорбную дату

Испытания, которые упали на наши плечи, закалили нас, заявил Арсений Яценюк.

В Украине и мире проходят памятные мероприятия в связи с 85-й годовщиной Голодомора украинского народа. Так, США выразили поддержку украинцам в связи с трагическими событиями 1932-33 годов и осудили это преступление коммунистического режима.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Хизер Нойерт, сообщает Радио "Свобода".

"Этот катастрофический искусственный голод был одним из самых жестоких актов ХХ века и является напоминанием о преступлениях коммунизма", – заявила Нойерт и подчеркнула, что сегодня украинцы продолжают умирать в результате попыток России "уничтожить идентичность и западные устремления народа Украины".

"Агрессия России на востоке Украины привела к более чем 10 тысячам смертей. Однако Россия не сможет победить крепкий украинский дух и не ослабит стремление украинцев к лучшему будущему. Мы помним о миллионах невинных жертв Голодомора и подтверждаем нашу неуклонную поддержку национального суверенитета и территориальной целостности Украины, а также право украинского народа выбирать свой курс", – говорится в заявлении.

Пребывающий с визитом в Киеве президент Латвийской Республики Раймондс Вейонис заявил, что его страна поддерживает усилия Украины, направленные на признание международным сообществом Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Он заявил, что его визит в Украину в День памяти жертв Голодомора является символическим.

"Мы чтим память жертв Голодомора. Как и Украина, Латвия пострадала от преступлений режима Сталина. Поэтому мы поддерживаем усилия Украины, направленные на установление исторической справедливости и достижение международного осуждения геноцида против народа Украины", – подчеркнул и напомнил, что Латвия в 2008 году признала Голодомор геноцидом, совершенным против украинского народа.

Раймондс Вейонис и Петр Порошенко / Фото: president.gov.ua

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, представители НФ в правительстве – министр внутренних дел Арсен Аваков, министр юстиции Павел Петренко, народные депутаты фракции НФ и партийцы тоже почтили память жертв Голодомора у мемориала жертвам Голодомора в Харькове.

Яценюк подчеркнул, что советский большевистский режим в "безбожно уничтожал украинцев": "Приспешники советского режима сегодня ведут дискуссию о героизации Сталина и других преступников, чьи подписи стоят под указами и решениями советской большевистской власти в Москве об уничтожении украинской нации".

История еще не поставила точку в этом вопросе, подчеркнул он: "Виновники должны быть установлены и осуждены, как за преступления Голодомора, так и за преступления против Украины сегодня".

"Склоняем голову перед миллионами украинцев, убитых большевистским режимом. Склоняем головы перед десятками тысяч украинцев, которые были убиты в борьбе за независимость, в войне, которую начала Россия. Но мы идем вперед", – сказал Арсений Яценюк.

"Испытания, которые упали на наши плечи, закалили нас. Именно поэтому Украина существует. Именно поэтому наша нация идет вперед. Помня о прошлом, мы боремся и добудем в борьбе свое будущее", – подчеркнул лидер" Народного фронта".

Арсений Яценюк и Арсен Аваков / Фото: nfront.org.ua

Напомним, сегодня президент Петр Порошенко с супругой Мариной почтили память жертв голодоморов – положили колосковую композицию к Памятному знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов на Михайловской площади в Киеве.

Премьер Владимир Гройсман в обращении к соотечественникам отметил: Миллионы людей стали жертвами голодомора, искусственно создал советский режим. Это преступление не имеет срока давности".

А секретарь СНБО Александр Турчинов напомнил, что "сегодня на украинской земле вновь идут боевые действия, гибнут лучшие сыны и дочери нашей страны. И как почти сто лет назад, главным виновником трагедии является Кремль".

В Украине Голодомор 1932-1933 годов признан геноцидом, организованным руководством ВКП(б) и правительством СССР путем создания искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР и Кубани, подавляющее большинство населения которой составляли украинцы.

Трагические события унесли, по некоторым данным, от 3 до 4,5 миллионов жизней в Украине. Также приводятся данные о 7 миллионах погибших, и даже они не являются окончательными. Больше всего украинцев погибло в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Черниговской, Житомирской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.