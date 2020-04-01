89% украинцев считают коронавирус большей угрозой для экономики, чем для себя – опрос

Киевский международный институт социологии в пяти городах Украины провел телефонный опрос общественного мнения относительно коронавируса, который показал, что большинство украинцев в крупных городах считают COVID19 бо́льшей угрозой для экономики и других людей, чем для себя лично (рис. 1.).

Так, 37% опрошенных считают коронавирус серьезной угрозой для себя лично. Намного больше людей, 59%, считают COVID-19 серьезной угрозой для всех жителей Украины – 59%. И большинство – 89% – считает вирус большой угрозой для экономики.

Такое восприятие ситуации вполне объяснимо с точки зрения социальной психологии – срабатывают защитные механизмы психики, и человек, защищаясь от угрозы (в данном случае страха смерти), рассматривать себя в более положительном образе ("Все плохое может случится с кем угодно, но не со мной").

По вашему мнению, насколько коронавирус COVID19 является серьезной угрозой?

Стоит отметить, что жители Львова чаще других считают коронавирус большой угрозой для себя (46% против 37% среди всех жителей крупных городов), но реже, чем в среднем отмечают угрозу для экономики. Киевляне более негативно оценивают угрозу коронавируса для экономики (92% в Киеве считают COVID-19 угрозой для экономики, в то время как во всех крупных городах в целом – 89%). Жители Харькова и Одессы в меньшей мере считают вирус большой угрозой для жителей Украины.

Более молодая аудитория реже считает COVID-19 угрозой для себя, чем люди старше 60 лет.

Треть опрошенных считают, что наиболее эффективно в борьбе с коронавирусом действует президент, еще треть (29%) отмечает действия городских властей, на эффективные действия Кабмина во главе с Денисом Шмыгалем указывают 14% респондентов, столько же считает, что никто эффективно не действует против вируса. Еще 10% отмечают эффективные действия украинского бизнеса, 5% – оппозиционных политиков, и только 3% указывают на эффективные действия медицинских работников в борьбе с коронавирусом COVID19.

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Кто, на ваш взгляд, наиболее эффективно действует в борьбе с коронавирусом COVID19?

(несколько вариантов ответа)

Жители Львова действия городской власти против вируса оценивают как более эффективные, чем действия президента, молодые люди в возрасте 18-29 лет действия В. Зеленского оценивают выше, чем опрошенные в целом.

Для 40% работающих режим труда в связи с введенным карантином не изменился, 36% людей перевели на удаленную работу из дома, 22% отправили в неоплачиваемый отпуск и 2% – уволили с работы.

В связи с введенным карантином многие предприятия перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. А ваше?

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Жителей Киева чаще переводили на удаленную форму работы, что логично объясняется структурой занятости киевлян – тут больше офисных работников.

Значительная часть опрошенных (47%) сообщили, что в краткосрочной перспективе их уровень потребления в связи с карантином не изменился, но они ожидают затруднений в будущем. Каждый пятый уже сегодня испытывает проблемы с деньгами и снизил уровень потребления товаров и услуг. Только треть заявила о том, что их проблемы могут начаться не ранее чем через несколько месяцев. Молодые люди 18-29 лет реже сообщали о том, что у них начались проблемы.

Если карантин затянется, то как долго вы сможете сохранять привычный уровень потребления товаров и услуг?

Опрос проведен компанией КМИС с 23 по 28 марта методом телефонного интервью в пяти городах Украины (Киев, Харьков, Днепр, Львов, Одесса). Опрошено 1200 людей в возрасте 18 лет и старше. Погрешность выборки не превышает 2,84%.

Напомним, в Украине на 10:00 1 апреля число заразившихся коронавирусом составило 669, из них 17 человек скончались.

А тем временем предлагаем вашему вниманию историю украинца, излечившегося от коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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