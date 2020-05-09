9 мая до +20 и немного подмочит: где ждать дождей

В Украине сегодня ожидается до +20, хотя на востоке страны будет немного свежее температура воздуха из-за дождей с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, теплее всего в субботу будет в западных областях – 17-20 градусов тепла и без осадков. На юге тоже приятные 16-18 градусов и сухая погода.
А вот начиная с центра и на восток температура будет немного ниже. В центральных и северных областях синоптики обещают 14-17 градусов и без дождей.
Непогоду сегодня стоит ждать только на востоке, в Днепропетровской и Запорожской областях. Там везде дожди с грозами, а температура воздуха 14-17 градусов тепла.
Также в ряде областей объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Как сообщали новости "Сегодня", 6 числа во Львове выпал майский снег. Уже к обеду среды жители многих районов города начали снимать и выкладывать фото и видео неожиданного погодного сюрприза.
А тем временем и Карпаты присыпало снегом, в горной местности выпало аж 15 см осадков. Смотрите видео с горы Поп Иван Черногорский:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк