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  1. Последние новости Украины

9 мая до +20 и немного подмочит: где ждать дождей

9 мая, 07:07

Сергей Мартынец

Лучше всего погода сегодня ожидается в западных областях

В Украине сегодня ожидается до +20, хотя на востоке страны будет немного свежее температура воздуха из-за дождей с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, теплее всего в субботу будет в западных областях – 17-20 градусов тепла и без осадков. На юге тоже приятные 16-18 градусов и сухая погода.

А вот начиная с центра и на восток температура будет немного ниже. В центральных и северных областях синоптики обещают 14-17 градусов и без дождей.

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Непогоду сегодня стоит ждать только на востоке, в Днепропетровской и Запорожской областях. Там везде дожди с грозами, а температура воздуха 14-17 градусов тепла.

Также в ряде областей объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Как сообщали новости "Сегодня", 6 числа во Львове выпал майский снег. Уже к обеду среды жители многих районов города начали снимать и выкладывать фото и видео неожиданного погодного сюрприза.

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А тем временем и Карпаты присыпало снегом, в горной местности выпало аж 15 см осадков. Смотрите видео с горы Поп Иван Черногорский:

Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

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погода дождь синоптики прогноз погоды

Источник: Сегодня

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