9 мая до +20 и немного подмочит: где ждать дождей

Лучше всего погода сегодня ожидается в западных областях

В Украине сегодня ожидается до +20, хотя на востоке страны будет немного свежее температура воздуха из-за дождей с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, теплее всего в субботу будет в западных областях – 17-20 градусов тепла и без осадков. На юге тоже приятные 16-18 градусов и сухая погода.

А вот начиная с центра и на восток температура будет немного ниже. В центральных и северных областях синоптики обещают 14-17 градусов и без дождей.

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Непогоду сегодня стоит ждать только на востоке, в Днепропетровской и Запорожской областях. Там везде дожди с грозами, а температура воздуха 14-17 градусов тепла.

Также в ряде областей объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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