9 мая в Украине запланировано почти 300 мероприятий: полиция готова к провокациям

Порядок будут обеспечивать более 6,9 тысяч полицейских и более 1,4 тысяч военнослужащих Нацгвардии

9 мая 2020 года в Украине запланировано проведение 290 мероприятий и 50 автопробегов, но полиция готова к возможным провокациям.

Публичную безопасность и порядок во время указанных мероприятий будут обеспечивать более 6,9 тысячи полицейских и более 1,4 тысячи военнослужащих Нацгвардии

Полиция должна обеспечить абсолютное и безальтернативное соблюдение закона, обеспечение карантинных мероприятий во время акций. Также сотрудники полиции должны информировать граждан об ограничениях.

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Полиция ожидает провокаций и уже сейчас проводится предупредительная работа.

"Обращаюсь ко всем сотрудникам: не надо штрафовать бабушек и дедушек, которые хотят возложить цветы. Необходимо обеспечить их беспрепятственный доступ к местам возложения цветов с соблюдением карантинных мер", – заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Также автопробеги 9 мая будут охватывать не только территории областных центров, но и районов и городов областного значения. В первую очередь это Донецкая, Луганская, Запорожская, Николаевская, Херсонская, Одесская и Харьковская области. Все участники мероприятий в обязательном порядке должны соблюдать все карантинные требования.

В полиции напоминают о необходимости соблюдения закона о декоммунизации и недопущению использования запрещенной символики.

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Напомним, что ранее президент России Владимир Путин опять не поздравил главу украинского государства Владимира Зеленского с Днем Победы.

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