Более 90 дней протеста Олега Сенцова: отказ от исповеди и режиссура из тюрьмы
Наш режиссер слаб, но продолжает заниматься творчеством
В воскресенье исполнилось 90 дней с того момента, как украинский режиссер Олег Сенцов объявил в российской тюрьме бессрочную голодовку, требуя освободить всех незаконно удерживаемых в РФ соотечественников.
Заключение повлияло на самочувствие 42-летнего Олега еще до голодовки.
"Олег еще зимой жаловался на сердечные боли", — рассказывала "Сегодня" сестра Сенцова Наталья Каплан.
Отметим, что у режиссера — врожденное заболевание сердца. В начале лета сестра Олега сообщила, что у него еще до голодовки начали выпадать волосы и крошиться зубы. А адвокат узника Дмитрий Динзе говорил, что у подзащитного ревматизм ног.
Голодовка, объявленная Сенцовым 14 мая, усугубила проблемы со здоровьем. Сейчас, по словам Динзе, Сенцов чувствует слабость во всем теле, у него снизился гемоглобин, развилась анемия, частота пульса падала до 40 ударов в минуту. За это время он похудел на 30 кг. За 90 дней у Олега произошло три кризиса. От госпитализации Сенцов отказывается, хотя после второго кризиса согласился принимать по две ложки питательной смеси в день. Но такая мера не спасает.
"Все катастрофически плохо. Олег почти не встает. Написал, что конец близок", — сообщила на прошлой неделе Наталья Каплан.
При этом российские доктора заявляют, что состояние украинца стабильное, а в весе он не потерял.
С внешним миром Олег общается через письма, иногда — через видеосвязь. Встречи ему разрешают только с адвокатом, работниками колонии и медиками. Родственникам, украинским консулам и омбудсмену в доступе отказывают из-за того, что у Сенцова якобы есть российский паспорт. Хотя сам крымчанин настаивает, что документ с двуглавым орлом не получал и от украинского не отказывался. Пустили священника — Олег исповедоваться отказался. В условиях определенной изоляции он не сдается и даже занимается творчеством: написал несколько сценариев и повесть. Дмитрий Динзе рассказал, что обсуждалась даже возможность съемки кино под дистанционным руководством Сенцова.
За эти 90 дней в интернете Олега несколько раз "выпускали" и один раз "хоронили". В день его рождения, 13 июля, в соцсетях появилась "новость" о смерти Олега. А на днях российская журналистка заявила, что Сенцова вывезли из тюрьмы, однако позднее власти РФ это опровергли. В Украине уже который год пытаются обменять Сенцова, но российская сторона все предложения отвергает. Требуют освобождения узника Кремля и в мире. С требованием освободить Сенцова к российским властям обратились Европарламент, посольство США в России, Европейская киноакадемия... А еще — всемирно известные актеры и писатели, в частности Джонни Депп и Стивен Кинг. В поддержку Сенцова устраивают акции и флешмобы. Например, в начале июня в 78 городах мира прошли масштабные митинги за освобождение Сенцова.
1555 дней в узниках Кремля: хроника заключения
- 10 мая 2014 года
Российские спецслужбы задержали Олега Сенцова в его симферопольской квартире и обвинили в подготовке взрыва мемориала "Вечный огонь" и памятника Ленину в Симферополе в ночь на 9 мая этого же года. По словам узника, его долго избивали, требуя сознаться в терроризме. После Сенцова отвезли в Москву в СИЗО "Лефортово".
- 21 июля 2015 года
В Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону прошло первое судебное заседание по делу Олега Сенцова и других фигурантов дела. Режиссер отказался признать вину и назвал процесс политическим.
- 3 августа 2015 года
Международный правозащитный центр признал Олега Сенцова политзаключенным.
- 25 августа 2015 года
Военный суд признал Олега Сенцова виновным в создании террористической организации, совершении двух терактов и подготовке к еще двум, а также в незаконном обороте оружия и взрывчатки. За это узнику присудили 20 лет колонии строгого режима. В ноябре российский Верховный суд оставил этот приговор в силе, Сенцова отправили в колонию в Якутии.
13 октября 2017 года
Олега перевели в исправительную колонию №8 "Белый медведь" в городе Лабытнанги. Там он по сей день.
- 14 мая 2018 года
Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных.
- 14 июля 2018 года
Европарламент поддержал резолюцию о немедленном освобождении Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.
- 11 августа 2018 года
Посольство США в России обратилось к российским властям с требованием освободить Сенцова и других украинских политзаключенных.
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Мир: ирландская армия и поэт с Кубы
Голодовка — известный у политических заключенных способ протеста. В 1981-м голодовку по очереди начали объявлять арестованные бойцы Ирландской республиканской армии. Они протестовали против отмены Великобританией статуса военнопленных для бойцов из Северной Ирландии. В большинстве своем арестованные голодали от 46 до 73 дней, употребляя только воду и соль. В результате 10 человек умерли, а первым был Бобби Сандерс.
Кубинский поэт Педро Луис Боитель начал голодовку 3 апреля 1972 года в тюрьме, куда попал по обвинению в заговоре против правительства. Поэт протестовал против нечеловеческих условий в тюрьме и умер через 53 дня протеста.
Лауреат Нобелевской премии, изобретатель водородной бомбы Андрей Сахаров во время изгнания в город Горький прибегал к такому виду протеста трижды. Первый раз — в 1981-м (17 дней), чтобы добиться выезда своей невестки за границу. Второй раз — в 1984 году (26 дней) в знак протеста против преследования своей жены. Третий — в 1985-м (178 дней) за право жены выехать в другую страну на операцию.
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