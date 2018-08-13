Более 90 дней протеста Олега Сенцова: отказ от исповеди и режиссура из тюрьмы

В воскресенье исполнилось 90 дней с того момента, как украинский режиссер Олег Сенцов объявил в российской тюрьме бессрочную голодовку, требуя освободить всех незаконно удерживаемых в РФ соотечественников.

Заключение повлияло на самочувствие 42-летнего Олега еще до голодовки.

"Олег еще зимой жаловался на сердечные боли", — рассказывала "Сегодня" сестра Сенцова Наталья Каплан.

Отметим, что у режиссера — врожденное заболевание сердца. В начале лета сестра Олега сообщила, что у него еще до голодовки начали выпадать волосы и крошиться зубы. А адвокат узника Дмитрий Динзе говорил, что у подзащитного ревматизм ног.

Голодовка, объявленная Сенцовым 14 мая, усугубила проблемы со здоровьем. Сейчас, по словам Динзе, Сенцов чувствует слабость во всем теле, у него снизился гемоглобин, развилась анемия, частота пульса падала до 40 ударов в минуту. За это время он похудел на 30 кг. За 90 дней у Олега произошло три кризиса. От госпитализации Сенцов отказывается, хотя после второго кризиса согласился принимать по две ложки питательной смеси в день. Но такая мера не спасает.

"Все катастрофически плохо. Олег почти не встает. Написал, что конец близок", — сообщила на прошлой неделе Наталья Каплан.

При этом российские доктора заявляют, что состояние украинца стабильное, а в весе он не потерял.

С внешним миром Олег общается через письма, иногда — через видеосвязь. Встречи ему разрешают только с адвокатом, работниками колонии и медиками. Родственникам, украинским консулам и омбудсмену в доступе отказывают из-за того, что у Сенцова якобы есть российский паспорт. Хотя сам крымчанин настаивает, что документ с двуглавым орлом не получал и от украинского не отказывался. Пустили священника — Олег исповедоваться отказался. В условиях определенной изоляции он не сдается и даже занимается творчеством: написал несколько сценариев и повесть. Дмитрий Динзе рассказал, что обсуждалась даже возможность съемки кино под дистанционным руководством Сенцова.

За эти 90 дней в интернете Олега несколько раз "выпускали" и один раз "хоронили". В день его рождения, 13 июля, в соцсетях появилась "новость" о смерти Олега. А на днях российская журналистка заявила, что Сенцова вывезли из тюрьмы, однако позднее власти РФ это опровергли. В Украине уже который год пытаются обменять Сенцова, но российская сторона все предложения отвергает. Требуют освобождения узника Кремля и в мире. С требованием освободить Сенцова к российским властям обратились Европарламент, посольство США в России, Европейская киноакадемия... А еще — всемирно известные актеры и писатели, в частности Джонни Депп и Стивен Кинг. В поддержку Сенцова устраивают акции и флешмобы. Например, в начале июня в 78 городах мира прошли масштабные митинги за освобождение Сенцова.

1555 дней в узниках Кремля: хроника заключения

10 мая 2014 года

Российские спецслужбы задержали Олега Сенцова в его симферопольской квартире и обвинили в подготовке взрыва мемориала "Вечный огонь" и памятника Ленину в Симферополе в ночь на 9 мая этого же года. По словам узника, его долго избивали, требуя сознаться в терроризме. После Сенцова отвезли в Москву в СИЗО "Лефортово".

21 июля 2015 года

В Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону прошло первое судебное заседание по делу Олега Сенцова и других фигурантов дела. Режиссер отказался признать вину и назвал процесс политическим.

3 августа 2015 года

Международный правозащитный центр признал Олега Сенцова политзаключенным.

25 августа 2015 года

Военный суд признал Олега Сенцова виновным в создании террористической организации, совершении двух терактов и подготовке к еще двум, а также в незаконном обороте оружия и взрывчатки. За это узнику присудили 20 лет колонии строгого режима. В ноябре российский Верховный суд оставил этот приговор в силе, Сенцова отправили в колонию в Якутии.

13 октября 2017 года

Олега перевели в исправительную колонию №8 "Белый медведь" в городе Лабытнанги. Там он по сей день.

14 мая 2018 года

Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных.

14 июля 2018 года

Европарламент поддержал резолюцию о немедленном освобождении Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

11 августа 2018 года

Посольство США в России обратилось к российским властям с требованием освободить Сенцова и других украинских политзаключенных.

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Мир: ирландская армия и поэт с Кубы

Голодовка — известный у политических заключенных способ протеста. В 1981-м голодовку по очереди начали объявлять арестованные бойцы Ирландской республиканской армии. Они протестовали против отмены Великобританией статуса военнопленных для бойцов из Северной Ирландии. В большинстве своем арестованные голодали от 46 до 73 дней, употребляя только воду и соль. В результате 10 человек умерли, а первым был Бобби Сандерс.

Кубинский поэт Педро Луис Боитель начал голодовку 3 апреля 1972 года в тюрьме, куда попал по обвинению в заговоре против правительства. Поэт протестовал против нечеловеческих условий в тюрьме и умер через 53 дня протеста.

Лауреат Нобелевской премии, изобретатель водородной бомбы Андрей Сахаров во время изгнания в город Горький прибегал к такому виду протеста трижды. Первый раз — в ­1981-м (17 дней), чтобы добиться выезда своей невестки за границу. Второй раз — в 1984 году (26 дней) в знак протеста против преследования своей жены. Третий — в 1985-м (178 дней) за право жены выехать в другую страну на операцию.