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"99% людей здесь не моют руки": украинка путешествует по Китаю и рассказывает о вирусе

29 января, 13:20

Валерия Русавская поделилась своими впечатлениями от реакции властей КНР на распространение инфекции

/ Фото: Reuters

Одной из причин стремительного распространения нового типа коронавируса в Китае является массовое непридержание личной гигиены.

Так утверждает украинка Валерия Русавская, которая, как и довольно многие украинские экспаты, работает учительницей английского в одной из местных школ и ведет об этом блог в Twitter.

"Почему вирус распространяется так быстро? Потому что 99% людей здесь не моют руки, харкают везде, кашляют, чихают, не прикрываясь, плюются при разговоре", – пишет она в микроблоге.

Девушка признается, что власти КНР оперативно отреагировали на вспышку инфекции.

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Кроме того, она много путешествует и, помимо фотографий делится личными наблюдениями: многие межгородские автобусы отменили, в школах карантин, туристические объекты закрыты, а у пассажиров поездов и водителей автомобилей регулярно проверяют температуру.

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В то же время, она пишет, что в поездах нет мыла, поэтому она использует в качестве дезинфектора медицинский спирт.

Ранее сайт "Сегодня" пообщался с другой украинкой, которая уже 6 лет живет в 9-миллионном Чженчжоу вместе с семьей. Женщина рассказала, как распространение вируса сказалось на ассортименте продуктов и ценах в аптеках.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай эпидемия вирус украинцы за границей коронавирус вирусная пневмония

Источник: Сегодня

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