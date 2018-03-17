Аброськин рассказал, что с начала года полиция пресекла деятельность 60 банд

Национальная полиция Украины в январе-феврале 2018 года пресекла деятельность более 60 организованных преступных групп, что на 42% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба полиции со ссылкой на первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина.

"Правоохранителями пресечена деятельность 9 бандгруппировок против двух – в 2017 году", – отмечено в сообщении.

Среди обезвреженных групп – семь имели межрегиональный характер, три – транснациональный, шесть – были созданы на этнической основе.

Кроме того, 16 выявленных ОПГ причастны к незаконному обороту наркотиков, еще пять – к незаконному обороту оружия.

Как уточнили в Нацполиции, в 2018 году раскрыто 565 преступлений, совершенных в составе организованных групп и преступных организаций, выявлено 236 лиц, действовавших в их составе, 73 из них взяты под стражу.

Наибольшее количество преступных групп разоблачено усилиями оперативников подразделений уголовного розыска и защиты экономики – 24 и 20 соответственно.

Напомним, что в Нацполиции отчитались о высоком уровне раскрываемости убийств.

Ране сообщалось, что Нацполиция установила пятилетний рекорд в борьбе с организованной преступностью. В частности, в 2017 году правоохранители пресекли деятельность 172 организованных преступных групп (ОПГ) и преступных организаций (ПО), сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.