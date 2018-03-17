Киловатты вместо кубометров: Украина перейдет на евростандарты измерения газа

Сегодня, 16:22

Вместо меры объема будут использоваться энергетические единицы

Фото: Facebook
Фото: Facebook

Украина планирует перейти на европейские стандарты измерения газа. Об этом заявила пресс-служба компании "Укртрансгаз", которая эксплуатирует систему магистральных газопроводов и подземных хранилищ газа страны.

"Готовимся к переходу на европейские измерительные стандарты … Впереди нас ждут большие перемены – Украина должна перейти от старых советских стандартов к новым, принятым в странах ЕС. Например, если мы сейчас измеряем газ в кубических метрах, то в будущем перейдем на энергетические единицы – в МДж или кВт * ч или Гкал", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня мы писали от том, что президент Украины Петр Порошенко уверен в том, что Украину примут в Евросоюз в ближайшие годы, а не десятилетия.

Президент отметил также, что органы по борьбе с коррупцией имеют поддержку и доверие международных деловых партнеров, и выразил уверенность, что вместе с европейскими партнерами Украине удастся еще больше сократить коррупцию в стране.

Напомним, ранее автор "Плана Маршалла для Украины" заявил, что Западу необходимо показать украинцам перспективу.
газ, Украина, евросоюз, стандарты

Вы сейчас просматриваете новость "Киловатты вместо кубометров: Украина перейдет на евростандарты измерения газа". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Арсения Яценюк. Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Строительство "Северного потока - 2" необходимо остановить - Яценюк

Вчера, 18:48

Европейские страны окажутся в полной зависимости от "Газпрома", подконтрольного Кремлю, если газопровод в обход Украины будет построен, отметил лидер "Народного фронта"

Экономика

Фото: AFP

Сколько газа осталось у Украины: о запасах отчитался "Укртрансгаз"

Вчера, 10:11

Голубое топливо продолжает поступать в страну по реверсу, но в хранилища не закачивается
Загрузка...

Экономика

"Газпром" впервые с начала года выполнил обязательства по транзиту

Вчера, 09:00

В прошлом году таких дней было только 36, подсчитали в "Укртрансгазе"

Экономика

Фото: AFP

Польша нацелилась на активное газовое сотрудничество с Украиной

15 Марта, 12:44

Украинский рынок компания PGNiG считает наиболее перспективным
Загрузка...