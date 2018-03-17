Киловатты вместо кубометров: Украина перейдет на евростандарты измерения газа

Украина планирует перейти на европейские стандарты измерения газа. Об этом заявила пресс-служба компании "Укртрансгаз", которая эксплуатирует систему магистральных газопроводов и подземных хранилищ газа страны.

"Готовимся к переходу на европейские измерительные стандарты … Впереди нас ждут большие перемены – Украина должна перейти от старых советских стандартов к новым, принятым в странах ЕС. Например, если мы сейчас измеряем газ в кубических метрах, то в будущем перейдем на энергетические единицы – в МДж или кВт * ч или Гкал", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня мы писали от том, что президент Украины Петр Порошенко уверен в том, что Украину примут в Евросоюз в ближайшие годы, а не десятилетия.

Президент отметил также, что органы по борьбе с коррупцией имеют поддержку и доверие международных деловых партнеров, и выразил уверенность, что вместе с европейскими партнерами Украине удастся еще больше сократить коррупцию в стране.

Напомним, ранее автор "Плана Маршалла для Украины" заявил, что Западу необходимо показать украинцам перспективу.