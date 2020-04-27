​​​​​​​"А нормальный есть?": как реагируют в магазинах и банках на электронный паспорт

Цифровой паспорт имеет такую же юридическую силу, как и ID-паспорт, заявляют в Министерстве цифровой трансформации

Паспорт теперь можно носить в смартфоне. В Украине запустили электронный паспорт в приложении "Дія". Он имеет такую же юридическую силу, как и обычный паспорт – Кабмин сделал его аналогом официального документа. Цифровой паспорт можно предъявлять сотрудникам полиции, на почте, в банках, в магазинах при покупке сигарет или алкоголя.

Сайт "Сегодня" проверил, как реагируют на электронный паспорт в магазине и в банке.

Как получить электронный паспорт

Все, что нужно – иметь ID-паспорт и скачать приложение "Дія" на смартфон. Для входа понадобится BankID – это способ верификации граждан через банк. "Дія" попросит выбрать банк и через него дать доступ к информации о паспортных данных. После этого в приложении автоматически сформируется цифровой вариант ID-паспорта. Если у вас есть биометрический загранпаспорт, он тоже отобразится в приложении. Кроме того, приложение подтягивает водительские права и техпаспорт.

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В электронном паспорте те же данные, что и на ID-паспорте. Проверить цифровой аналог можно через QR-код, который обновляется каждые три минуты.

Паспорт в смартфоне имеет такую же юридическую силу, как и аналогичный бумажный или пластиковый документ. Кабинет министров 15 апреля принял постановление №278, которым узаконил электронные документы гражданина.

Теперь электронный паспорт можно предъявлять как удостоверение личности, если остановит полиция. Также электронный паспорт можно предъявлять на почте, в банках, в магазине при покупке алкогольных напитков или сигарет, в больнице, в библиотеках, отелях. Он подойдет для получения административных и телекоммуникационных услуг, возврата уплаченных за товар денег. По электронному паспорту можно принимать участие в выборах президента, парламента и на местных выборах.

"Украина – одна из первых в мире стран, где возможно пользоваться е-паспортом без необходимости предъявлять бумажный или пластиковый аналог. И первая в мире предоставляет наиболее полный перечень жизненных ситуаций применения цифрового паспорта", – заявляют в Министерстве цифровой трансформации.

"А нормальный паспорт есть?"

Чтобы проверить, как принимают цифровой паспорт, идем в несколько магазинов и банк. В первом же супермаркете документ вызвал подозрение.

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"У нас такое не действует", – сказала продавец в супермаркете, кинув взгляд на е-паспорт в смартфоне. Вместо документа попросила снять маску и показать лицо. "Сейчас все в масках выглядят на 18 лет", – пошутила она и все-таки пробила товар.

Один супермаркет – не показатель, иду через дорогу в другой.

"А нормальный паспорт есть? Это же не официальный документ", – с удивлением спросила кассир.

"Почему не официальный? Теперь это тоже законный паспорт. Кабмин принял постановление", – говорю ей, пожалев, что не распечатал само постановление (хотя и распечатать было негде – все закрыто).

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/ Фото: Сегодня

"Ну, надеюсь…" – ответила кассир. Товар мне здесь тоже продали и маску снимать не пришлось.

Теперь иду в банк. Якобы потерял карту и нужно восстановить. По дороге зашел еще в один небольшой магазин. Здесь даже не всматривались, что там в электронном паспорте, и молча пробили товар.

В банке не то что электронный паспорт не приняли, так еще и ID-карту не хотели принимать без бумажной выписки о прописке.

"Нам такое не подходит. Может, в госучреждениях и примут его, но нам надо делать копию паспорта и нужно видеть прописку", – заявили в банке.

То ли из-за того, что электронный паспорт только ввели, то ли из-за невозможности его проверить к цифровому документу пока относятся с недоверием. Если в некоторых магазинах еще могут рискнуть и проверить возраст по электронному паспорту, то в банке электронный паспорт не подойдет.

Детально изучив постановление Кабмина, становится понятно, что электронный паспорт не такой уж и аналог обычного паспорта. В постановлении есть примечание: органы власти могут принимать цифровой документ, если у них есть возможность считать QR-код, чтобы проверить паспорт. А банки, почтовые службы, отели и так далее могут на свое усмотрение решать – принимать электронный паспорт или нет.

Зато электронный паспорт удобнее и безопаснее носить с собой, чем обычный. Например, в прошлом году 15 тысяч украинцев потеряли свои паспорта.

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