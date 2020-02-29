Аборт в 14 лет: как должен действовать закон

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 2684 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации прав подростков в сфере здравоохранения, вокруг которого поднялся шум, что подросткам с 14 лет могут разрешить делать аборты и проводить операции по смене пола без ведома родителей. Как будет действовать закон в случае его принятия, об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Итак, по факту, родители и после принятия такого закона смогли бы вместе с подростком отправиться к врачу, только теперь это не обязательно: ребенок может пойти сам, если изъявит такое желание.

Тем не менее, сейчас права подростков ограничены, и вплоть до 18 лет они могут получать всю информацию о своем здоровье только в присутствии своих родителей или же опекунов.

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Что касается абортов, то законопроект никак не затрагивает уже существующее законодательство. В статье 50 Закона Украины "Основы законодательства об охране здоровья" сказано, что аборты проводятся по желанию женщины при сроке беременности не более 12 недель, в отдельных случаях прерывание беременности возможно и на более поздних сроках.

К тому же, согласно приказу Министерства здравоохранения еще от 2013 года, проведение аборта женщине в возрасте до 14 лет или недееспособному лицу осуществляется только по заявлению их законных представителей. А вот аборты для лиц старше 14 лет осуществляются с их согласия в соответствии со статьей 284 Гражданского кодекса Украины. Поэтому никаких новшеств в эту сферу законопроект не принес.

Что касается изменения пола, здесь ситуация похожая. Раньше пол могли менять только люди, которые достигли 25 лет, потом и этот возраст приказом МОЗ уменьшили до 18 лет, но и этот приказ отменили в 2016 году. В приказе Минздрава от 2016 года говорится, что основанием для лечения (это целый комплекс процедур, от хирургических до психотерапевтических) гендерной дисфории (расстройств, связанных с половой идентификацией), являются, среди прочего: "наличие желания пациента начать лечение; … возраст 14 лет и старше (в случае лечения малолетнего лица необходимо письменное согласие от официальных представителей (родителей, опекунов).

Напомним, ранее эксперты объяснили, зачем нужен скандальный законопроект о "смене пола с 14 лет" .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Аборты и смена пола с 14 лет: законопроект о подростках оброс фейками и наделал шума" .

Ранее сообщалось, что в Ровно 12-летняя девочка, которую привезли со свалки, родила ребенка.

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