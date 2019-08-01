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Абромавичус рассказал, о предстоящих кадровых чистках в "Укроборонпроме"

Сегодня, 10:12

Концерн отстает от конкурентов по управленческим подходам, по набору продукции, по размеру инвестиций в основные средства

Айварас Абромавичус. Фото: me.gov.ua

Айварас Абромавичус. Фото: me.gov.ua

Абромавичус рассказал, о предстоящих кадровых чистках в "Укроборонпроме" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%83%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%83%D1%81 Украина Концерн отстает от конкурентов по управленческим подходам, по набору продукции, по размеру инвестиций в основные средства

"Укроборонпром" находится примерно на 80-м месте в мире по размеру производства вооружений и не является современной компанией. Об этом сказал глава набсовета концерна Айварас Абромавичус, передает "Новое время".

"Укроборонпром – не в том состоянии, в котором, мы хотели бы его видеть, это не современная компания: по управленческим подходам, по набору продукции, по размеру инвестиций в основные средства. Все достаточно устарело. Мы потеряли часть традиционных рынков, на которые продавали часть продукции", – сказал он.

По мнению Абромавичуса, нужно "оценить, что есть хорошего (в концерне, – Ред.), остальное поменять".

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"У нас есть те, кто умеет продавать нашу продукцию на мировых рынках. Есть люди с большими знаниями иностранных языков, знают местную культуру, местные подходы и так далее… хотя часто они демонизируются у нас в медиа", – отметил он.

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Говоря о слабых местах Укробронпрома, Абромавичус заявил: "Все что касается закупок, финансов, юридических вещей… к сожалению – специалисты с низкой квалификацией. И их нужно поменять".

Как сообщали новости "Сегодня", Абромавичус в своем заявлении о будущем "Укроборонпрома" отмечал, что не нужно ликвидировать госконцерн, а вместо этого нужно заменить менеджмент в нем. По его словам, в наблюдательном совете должны быть люди разных специальностей, а не только военные.

Напомним, до февраля 2016 года Абромавичус был министр экономического развития и торговли Украины, но сам подал в отставку. После этого экс-министр нашел новую работу в Украине.

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Укроборонпром концерн Абромавичус

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