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Аброськин: должны быть задержаны еще два заказчика убийства "Сармата"

Сегодня, 04:05

Олешко убили в Бердянске Запорожской области днем ​​31 июля 2018 года

Вячеслав Аброськин

Вячеслав Аброськин / Фото: Facebook

Аброськин: должны быть задержаны еще два заказчика убийства "Сармата" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F,%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F,%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F Украина Олешко убили в Бердянске Запорожской области днем ​​31 июля 2018 года

Полиция собрать достаточные доказательства и задержать еще двух заказчиков убийства ветерана АТО Виталия Олешко на позывной "Сармат".

Об этом написал заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин в facebook.

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"Задача на сегодня – чтобы все 11 содержались под стражей и обязательно понесли уголовную ответственность, чтобы были собраны достаточные доказательства и задержаны еще двое заказчиков убийства", – заявил Аброськин.

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Ранее стало известно, что обвинительный акт о вероятных исполнителях и организаторах убийства бердянского активиста, ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат" в июле прошлого года направили в суд.

Напомним, Виталия Олешко убили в Бердянске Запорожской области днем ​​31 июля 2018 г. на территории отеля, принадлежащего его семье: неизвестный зашел на территорию отеля и произвел два выстрела. По подозрению в убийстве "Сармата" сначала были задержаны пять человек – четырех из них около Васильевки Запорожской области.

В декабре 2018 был задержан шестой подозреваемый в причастности к убийству Олешко – бизнесмен из Днепра Евгений Бродский – в аэропорту Харькова при попытке пересечь границу. По версии полиции, он может быть одним из заказчиков. Сам Бродский во время избрания ему меры пресечения в суде заявлял, что не был знаком с Олешко.

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Источник: Сегодня

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