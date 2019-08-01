Аброськин: должны быть задержаны еще два заказчика убийства "Сармата"

Полиция собрать достаточные доказательства и задержать еще двух заказчиков убийства ветерана АТО Виталия Олешко на позывной "Сармат".
Об этом написал заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин в facebook.
"Задача на сегодня – чтобы все 11 содержались под стражей и обязательно понесли уголовную ответственность, чтобы были собраны достаточные доказательства и задержаны еще двое заказчиков убийства", – заявил Аброськин.
Ранее стало известно, что обвинительный акт о вероятных исполнителях и организаторах убийства бердянского активиста, ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат" в июле прошлого года направили в суд.
Напомним, Виталия Олешко убили в Бердянске Запорожской области днем 31 июля 2018 г. на территории отеля, принадлежащего его семье: неизвестный зашел на территорию отеля и произвел два выстрела. По подозрению в убийстве "Сармата" сначала были задержаны пять человек – четырех из них около Васильевки Запорожской области.
В декабре 2018 был задержан шестой подозреваемый в причастности к убийству Олешко – бизнесмен из Днепра Евгений Бродский – в аэропорту Харькова при попытке пересечь границу. По версии полиции, он может быть одним из заказчиков. Сам Бродский во время избрания ему меры пресечения в суде заявлял, что не был знаком с Олешко.
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