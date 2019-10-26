Аброськин: Пожизненно осужденный зэк убил нацгвардейца в поезде

Пожизненно осужденный зэк убил гвардейца в вагоне / Фото: Facebook

Во время перевозки приговоренного к пожизненному заключению мужчины в поезде "Мариуполь – Львов" попытался сбежать и напал на военнослужащего Национальной гвардии Украины.

От полученных ранений конвоир погиб на месте. Об этом сообщил бывший первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в своем Facebook.

"Ночью 25 октября в специальном вагоне, предназначенном для перевозки арестованных, который двигался в составе пассажирского поезда "Мариуполь – Львов", осужденный на пожизненный срок Дмитрий Бевзюк с целью побега совершил нападение на военнослужащего Нацгвардии Украины, солдата, 1998 года рождения, который от полученных ранений погиб на месте", – написал он.

По словам Аброськина, за убийство "этому зверю ничего не будет", потому что он и так отбывает пожизненный срок.



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