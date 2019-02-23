Аброськин рассказал о "цепной реакции" половых преступлений против детей
Аброськин призвал ужесточить наказание педофилам
Украине необходимо ужесточить наказание за половые преступления против малолетних детей. Такое убеждение выразил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.
В качестве аргумента полицейский навел случай, когда 14-летний парень изнасиловал ученика шестого класса, а потом выяснилось, что сам злоумышленник в свое время стал жертвой подобного преступления со стороны собственного отца.
"Ужасное преступление совершил несовершеннолетний мальчик. Когда стали разбираться в причинах, то установили, что именно так пять лет тому назад этого парня насиловал его родной отец, который отбывает наказание в местах лишения свободы", – сообщил Аброськин.
По его словам, "взрослый подонок изнасиловал малолетнего сына, затем, еще сам ребенок, этот парень насилуете другого малолетнего – и это уже цепная реакция, а что будет дальше – это вопрос..."
"Нужен закон, который бы жестко наказывал за половые преступления в отношении малолетних детей, нужен реестр этих подонков (законопроект №6607), в противном случае мы будем продолжать уничтожение самих себя", - отметил первый заместитель председателя Нацполиции.
Напомним, что 21 июня 2017 года в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона, который предусматривает введение Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних, а также ужесточение ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и неприкосновенности детей. 2 февраля 2019 года этот законопроект был возвращен на доработку.
Ранее в полиции назвали число дел, открытых за сексуальное насилие против детей. Оказалось, что в Украине расследуют более 4300 уголовных производств по сексуальным преступлениям против детей.
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