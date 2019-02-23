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Аброськин рассказал о "цепной реакции" половых преступлений против детей

Сегодня, 12:55

Аброськин призвал ужесточить наказание педофилам

Иллюстрация.
Иллюстрация.. Фото: Facebook
Аброськин рассказал о "цепной реакции" половых преступлений против детей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/123/ad8/5c7123ad87d9d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/123/ad8/5c7123ad87d9d.jpg Украина Аброськин призвал ужесточить наказание педофилам

Украине необходимо ужесточить наказание за половые преступления против малолетних детей. Такое убеждение выразил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

В качестве аргумента полицейский навел случай, когда 14-летний парень изнасиловал ученика шестого класса, а потом выяснилось, что сам злоумышленник в свое время стал жертвой подобного преступления со стороны собственного отца.

"Ужасное преступление совершил несовершеннолетний мальчик. Когда стали разбираться в причинах, то установили, что именно так пять лет тому назад этого парня насиловал его родной отец, который отбывает наказание в местах лишения свободы", – сообщил Аброськин.

По его словам, "взрослый подонок изнасиловал малолетнего сына, затем, еще сам ребенок, этот парень насилуете другого малолетнего – и это уже цепная реакция, а что будет дальше – это вопрос..."

"Нужен закон, который бы жестко наказывал за половые преступления в отношении малолетних детей, нужен реестр этих подонков (законопроект №6607), в противном случае мы будем продолжать уничтожение самих себя", - отметил первый заместитель председателя Нацполиции.

Напомним, что 21 июня 2017 года в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона, который предусматривает введение Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних, а также ужесточение ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и неприкосновенности детей. 2 февраля 2019 года этот законопроект был возвращен на доработку.

Ранее в полиции назвали число дел, открытых за сексуальное насилие против детей. Оказалось, что в Украине расследуют более 4300 уголовных производств по сексуальным преступлениям против детей.

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Тег педофил, наказание, Аброськин

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