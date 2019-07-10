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Аброськин: За сутки полицейские разоблачили четверых педофилов

10 июля, 07:50

Замглавы Нацполиции перечислил последние случаи преступлений против детей

Иллюстрация.
Иллюстрация.. Фото: Facebook

За минувшие сутки в разных областях Украины полицейские обнаружили троих педофилов, которые изнасиловали несовершеннолетних. Еще один насиловал двоих детей в течение долгого времени.

Об этом в своем Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Львовская область. 24-летний подонок зверски изнасиловал несовершеннолетнюю. Подозреваемый задержан. Николаевская область. 24-летний изнасиловал несовершеннолетнюю среди белого дня, затянув в кусты. Подонок установлен, но по месту жительства исчез, разыскивается", – написал он.

Кроме того, еще один случай произошел в Тернопольской области, где мужчина 1964 года рождения развращал мальчика и девочку, 2010 и 2012 годов рождения.

"Винницкая область. Психически больной, 1959 г.р. совершил нападение на девочку, 2012 г.р., после чего изнасиловал рукой. Ребенок доставлен в Центр матери и ребенка. Предварительный диагноз: изнасилование и кровотечение. Подонок задержан", – заявил Аброськин.

Полицейский подчеркнул, что перечислил только случаи, когда родители преодолели страх и обратились в полицию.

"А сколько еще латентных половых преступлений совершаются в отношении детей можно только догадываться. Все должны понять, что, умалчивая преступления, не обращаясь в полицию, вы даете возможность подонкам безнаказанно насиловать и издеваться над нашими детьми", – резюмировал он.

Новости "Сегодня" сообщали, что в Днепропетровской области приговорили к 10 годам лишения свободы 15-летнего парня, который в 2018 году убил 13-летнюю подругу. Он не признал вину, однако, по данным прокуратуры, ее полностью доказала сторона обвинения.

В июне в Мариуполе Донецкой области правоохранители задержали злоумышленника, который пытался изнасиловать 11-летнюю девочку и угрожал ножом.


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Тег нападение, задержание, педофилы, Аброськин

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