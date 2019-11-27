Абсурдно и рискованно: идею о сокращении университетов раскритиковали

Специальности, на которые нет спроса, нужно модернизировать, говорит профессор Нацуниверситета им. Шевченко

Поздравления с Днем студента 2019 / Фото: Pixabay

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Эффективность власти измеряется количеством университетов и качеством университетского образования. И хотя реформы в сфере образования нужны – они не могут предусматривать сокращение количества учителей, преподавателей высшей школы и закрытия вузов.

Об этом профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Алла Бойко рассказала в комментарии сайту "Сегодня" .

"Необходимо сделать небольшие классы в школе (не более 10-15 учащихся), студенческие группы по пять-девять человек. В этом году я была в Кембридже, общалась с бакалаврами этого славного университета. Так количество студентов, посещающих занятия одного преподавателя, не может превышать девять лиц! А в колледжах может быть и еще меньше. Это — залог качества образования. Так делается во всем цивилизованном мире", — говорит Алла Бойко.

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Профессор КНУ добавляет, что те специальности в вузах, которые не пользуются спросом на рынке, нужно модернизировать, сделав акцент на получении практических знаний и навыков, которые будут необходимы в работе, но, в то же время, решение закрывать университеты Алла Бойко считает абсурдным и рискованным.

Ранее сообщалось, что два украинских вуза вошли в престижный рейтинг QS по трудоустройству выпускников . Ими стали Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина и Киевский национальный университет имени Т. Г. Шевченко.

Чтобы понять, действительно ли в стране слишком много вузов и что не так с нашим высшим образованием – читайте на сайте "Сегодня" в статье: "В Украине хотят сокращать количество университетов: зачем и что из этого получится" .

В тоже время напомним, что не все в порядке в системе высшего образования и в США.

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