Українська
$ 26,6
30,15
  1. Последние новости Украины

ACIBADEM снова готова к приему пациентов

9 июня, 09:42

Актуально

Отделения клиники полностью изолированы от зон регистрации и лечения зараженных Covid-19

В клиниках ACIBADEM внедрены беспрецедентные меры безопасности и специальный режим работы. Поскольку здоровье и безопасность наших пациентов и персонала – были и остаются для нас приоритетом №1.

Благодаря уровню оснащенности, высокой квалификации медицинского персонала, возможностям наших клиник и соответствию требованиям Министерства здравоохранения Турции – наши клиники получили статус "клиник по борьбе с пандемией" и были реорганизованы для диагностики и лечения пациентов с Covid-19.

Важно отметить, что мы пересмотрели и дополнительно усилили принятые меры безопасности в клиниках ACIBADEM:

  • Пациенты с подозрением или подтвержденным диагнозом Covid-19 изолированы от других пациентов и пользуются отдельным лифтом.
  • Медицинский персонал, который контактирует с пациентами с подозрением или подтвержденным диагнозом Covid-19, не пересекается с остальными пациентами, а также имеет возможность временно жить в специально выделенных комнатах в клинике во избежание риска заражения своих семей.
  • Безопасность воздуха внутри клиник ACIBADEM обеспечивается высокотехнологичными вентиляционными системами круглосуточной очистки воздуха. Они гарантируют постоянную смену всего объема воздуха внутри клиники через приток свежего воздуха снаружи, который проходит трехуровневую фильтрацию и автоматически регулируется умной системой управления. Система обеспечивает безопасность и качество воздуха повсюду в здании – включая кабинеты врачей, коридоры, операционные и лаборатории.
  • Приняты меры по усилению безопасности мест общественного пользования: регулярная дезинфекция, никаких печатных изданий в комнатах ожидания, кафетерии без кресел и стульев, в продаже – только упакованная еда.
  • Медицинский персонал оснащен средствами индивидуальной защиты, а всем пациентам выдаются маски.
  • Специально созданный Медицинский совет по вопросам инфекционных заболеваний регулярно оценивает ситуацию и при необходимости готов к введению дополнительных мер безопасности.

Работа в клиниках налажена так, чтобы стационарные отделения и отделения для обследования пациентов были полностью изолированы от зон регистрации и лечения зараженных Covid-19.

Дополнительные меры для пациентов из групп риска:

Для пациентов из групп риска – больных онкологией, хроническими заболеваниями или готовящихся к оперативному вмешательству – в ACIBADEM обеспечены еще более строгие меры безопасности:

  • обустроены отдельные входы,
  • введено правило "один пациент – один сопровождающий", обоим измеряется температура при входе в клинику,
  • обязательное тестирование на Covid-19 для пациентов, нуждающихся в оперативном вмешательстве,
  • обязательная дезинфекция инструментов и оборудования, а также дезинфекция операционных перед каждой процедурой,
  • послеоперационное восстановление – только в отдельных одноместных палатах.

Прием зарубежных пациентов

Специально обученная команда Acıbadem Health Point – ежедневно на связи с каждым пациентом и готова оказать помощь по любым вопросам:

  • предоставление всей необходимой информации и рекомендаций по поводу Covid-19 на родном языке пациента;
  • минимизировать необходимость физического посещения клиники (возможность забронировать визит в клинику онлайн и др.);
  • помощь с перелетом, организацией проживания, коммуникацией с посольством, доставкой продуктов и медикаментов.

Благодаря услугам по уходу на дому, вне клиники также можно организовать: осмотр врача, УЗИ, осмотр детей и новорожденных, вакцинацию и ряд других медицинских услуг.

Цель ACIBADEM – создание безопасного пространства для своевременного оказания медицинской помощи всем пациентам. Мы соблюдаем рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Турции, а также следуем собственным строгим протоколам безопасности – чтобы вы могли не откладывать заботу о своем здоровье и здоровье своих близких на потом.

Мы рады сообщить вам, что в ACIBADEM готовы к приему пациентов, соблюдая беспрецедентные меры безопасности и специальный режим работы. Для организации своего медицинского путешествия в Турцию вы можете обратиться в представительство Acıbadem в Киеве: ул.Бульварно-Кудрявская, 14, офис 1.

Телефон: +380939554840

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

онкология клиника ACIBADEM

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 9 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 9 июняУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 9 июня и последние данные о карантине
Коронавирус в Украине: статистика за 9 июня и последние данные о карантинеУкраина
Нашествие людей уничтожило фиолетовое поле под Одессой: появились фото
Нашествие людей уничтожило фиолетовое поле под Одессой: появились фотоОдесса
Эксперты по недвижимости рассказали, когда покупать квартиру и что будет с ценами
Эксперты по недвижимости рассказали, когда покупать квартиру и что будет с ценамиНедвижимость
Россия возвращается в
Россия возвращается в "Большую семерку": зачем Трамп хочет снова дружить с ПутинымСША
Украину ждет адская жара, местами до +35: синоптик уточнила прогноз погоды
Украину ждет адская жара, местами до +35: синоптик уточнила прогноз погодыУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять