Карантин в Украине может затянуться до лета 2021 года: как будут действовать местные власти

Какие ограничения будут действовать во время адаптивного карантина, за что смогут штрафовать украинцев и смогут ли области не ужесточать карантин

В Украине продлили карантин до конца лета, то есть до 31 августа, но изменили саму модель карантина. Так, с 1 августа на территории Украины действует адаптивный карантин с разделением регионов на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны, в зависимости от уровня распространения коронавируса и заболеваемости COVID-19.

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Но, по мнению экспертов, адаптивный карантин в той или иной формах в Украине могут продлить на год, пока не переболеет большее количество населения, либо же не будет уничтожена угроза коронавирусной инфекции.

Напомним, как это должно "работать":

Если все показатели в области будут находиться в пределах нормы, – территория будет включена в "зеленую" зону.

В том случае, если область переведут в "желтую" зону, – появится запрет на посещение учреждений социальной защиты.

В "оранжевой" зоне добавляется запрет на работу хостелов, туристических баз, ресторанов в ночное время, развлекательных заведений, спортзалов.

А уже в "красной" зоне запрещена работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе, ресторанов. К тому же, между "зеленой" и "красной" зонами будут установлены специальные посты.

Сайт "Сегодня" разбирался, какие ограничения будут действовать во время адаптивного карантина, за что смогут штрафовать украинцев и смогут ли области не ужесточать карантин по собственному желанию.

Какие ограничения действуют на данный момент

Александр Хмелевский, кандидат наук и независимый эксперт, поясняет, что остаются в силе требования носить маски в помещениях и в транспорте, иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

"За невыполнение этих требований могут оштрафовать. Раньше могли оштрафовать за пребывание без маски на улице, за посещение парка, за то, что собралось на улице 3 человека, и тому подобное. Остаются штрафы для бизнеса за нарушение санитарных норм: продавцы или обслуживающий персонал без масок и перчаток, не проводится дезинфекция, не соблюдается социальная дистанция, слишком много людей в помещении, работа ресторанов или развлекательных заведений с 22:00 до 7:00, в тех регионах где есть такой запрет, и тому подобное", — поясняет Хмелевский.

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Виталий Власюк, адвокат, управляющий партнер юридической фирмы "еПраво" в комментарии "Сегодня" отметил, что в зависимости от зон, будут действовать различные ограничения, нарушение которых и будет считаться нарушением правил соблюдения карантина, за которое смогут оштрафовать на 17 тыс. грн.

"При этом ключевая разница — это ограничения для бизнеса: так, рестораны и кафе могут работать в населенных пунктах зеленой зоны, работать в дневное время в оранжевой зоне, и вообще не могут работать в городах красной зоны. Также непростым остается пересечение границ в обе стороны: украинцам мало куда можно выезжать без достаточных на то оснований (например, на обучение в Европу — нельзя)", — говорит Власюк.

Он добавляет, что, учитывая нынешнюю эпидситуации, не следует ожидать радикального смягчение карантинных мероприятий даже в ближайшие даже годы.

"Скорее всего карантин будет действовать до лета 2021 года, когда значительная часть людей или переболеет, или будет вакцинирован", — добавляет Хмелевский.

Эксперты уверены, что карантин будут саботировать на местах

Как мы уже писали, разные области и города теперь вносят в разные зоны, в зависимости от количества заболевших. Но далеко не всем местным властям такое решение пришлось по нраву. Например, городской совет Тернополя заявил о решительном несогласии с постановлением Кабинета министров Украины об отнесении города к "красной зоне" карантина и потребовал вернуть остановку поездов дальнего следования на станции Тернополь.

В "красную" зону также попал Луцк, но местные власти приняли решение не вводить жесткий карантин в регионе и потребовали у правительства не мешать бизнесу. В городе продолжать работать коммунальные предприятия, учреждения дошкольного образования, транспорт.

Также в горсовете обратились к полиции с просьбой, чтобы та воздержалась от действий по привлечению субъектов хозяйствования к ответственности за нарушение карантина.

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К "оранжевой" зоне отнесли и Львов, но в городе также отказались вводить новые ограничения. Как заявили в мэрии, решение комиссии и постановление Кабмина об ужесточении карантина во Львове было "адаптировано" под львовские реалии.

Напомним, что ранее, еще в начале карантина, в Черкассах исполнительный комитет городского совета решил ослабить карантин наперекор центральной власти. В мэрии подчеркнули, что такое решение приняли после многочисленных обращений от предпринимателей, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

По состоянию на 6 августа наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (292), Закарпатской (244,4) и Ивано-Франковской (232) областях. В Министерстве здравоохранения говорят, что Ровенская и Харьковская области рискуют столкнуться с необходимостью усилить карантин, а Винницкая и Тернопольская могут перейти в "зеленую зону".

"Показательно, что городские власти отказалась вводить карантинные мероприятия. Это свидетельствует о том, что в обществе растет недовольство карантином. Кроме того, регионы выходят из подчинения центра. Если власть буду проводить репрессии против "мятежных" город, то это приведет к еще большему обострению конфликта", — говорит Хмелевский.

Александр Закриничный, правозащитник, говорит, что в стране введен правовой режим чрезвычайной ситуации, то есть санэпидемиологический и карантинный режимы. Каждый из этих режимов регламентируется отдельным законодательством. По его словам, Кабмин может внедрять ограничительные меры, но местные власти вполне могут не выполнять такое решение.

"Так, согласно статье 32 Закона "О защите населения от инфекционных болезней", ограничительные противоэпидемические мероприятия устанавливают местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления по представлению государственного санитарного врача. Кроме того, с введением "адаптивного периода", правительство передало часть "ограничительных" полномочий на места. На сегодняшний день местные власти самостоятельно определяет уровень ограничений которое необходимо вводить на местах, а значит и ответственность за здоровье граждан лежит на органах местного самоуправления", — отметил Закриничный.

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Сергей Войченко, кандидат юридических наук, поясняет, что местные власти видят, что большинство украинцев не поддерживает карантинные ограничения, ведь, согласно данным опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", в столице 62% людей больше боятся экономического кризиса в семье из-за пандемии коронавируса, чем самой возможности заболеть (29%). К тому же, не стоит забывать, что Украина находится на пороге местных выборов.

"Это будет интересная борьба, ведь местная власть понимает, что если они пойдут на поводу у центральной власти, то не получат поддержку на выборах от общества. Этот батл будет продолжаться, возможно увидим еще ряд уголовных производств. Следует отметить следующее – составить протокол это одно, а привлекать к ответственности будет суд, а суд – это местные жители, будут ли они занимать сторону центральной власти достаточно спорный вопрос. Так же и уголовные производства будут расследовать представители местной полиции, живущих в этом регионе, родственники и друзья которых имеют там бизнес. И тогда мы можем иметь очень интересную ситуацию, когда решение центральной власти будут просто саботироваться на местах", — подытожил Войченко.

О том, как бунтуют регионы против усиления карантина, смотрите в нашем сюжете:

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